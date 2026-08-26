Sánchez solicita comparecer en el Pleno del Congreso el 9 de septiembre por la crisis en Ceuta

1112366.1.260.149.20260826100927 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Sánchez visita Ceuta, junto al ministro del Interior, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer en el Pleno del Congreso del 9 de septiembre con el objeto de informar sobre la gestión del Ejecutivo "en relación a los hechos acaecidos en Ceuta desde el pasado día 30 de julio", según han informado fuentes gubernamentales.

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente en sesión plenaria para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Los 'populares' también reclamarán que se convoque a otros diez ministros, entre ellos los ocho que ya tienen agendada su cita para dar explicaciones en comisión en la Cámara Baja.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró este martes que el presidente comparecerá "por supuesto" en el Congreso para dar cuenta de la crisis migratoria de Ceuta, si bien no concretó la fecha señalando que "no maneja la agenda" del jefe del Ejecutivo.

"Que ha nadie le extrañe" que dé explicaciones en el Parlamento, agregó, porque es lo "habitual" y es el presidente "que más veces ha comparecido" en las Cortes.