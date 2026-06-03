Sánchez ve buena noticia el "reconocimiento explícito" de Feijóo a Junts con la moción de censura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà, en la foto de familia de la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado un "reconocimiento explícito" a Junts con su propuesta para impulsar una moción de censura instrumental junto al PNV, algo que ha considerado una buena noticia.

Lo ha dicho en su intervención este miércoles en la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya, en la que ha expresado que no sabe si Feijóo "lo ha hecho premeditado o equivocadamente", pero considera que ha dado la razón al Gobierno y a su apuesta por pactar con los nacionalistas catalanes y vascos.

"No deja de ser curioso algo que he visto en el actual jefe de la oposición, a propósito del debate sobre la moción de censura. Porque, aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del PP a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia", ha dicho Sánchez.

Ha asegurado que lo dice "en serio, no como provocación", porque considera que es posible gracias a la agenda del reencuentro que ha impulsado su Ejecutivo con medidas como la amnistía y los indultos.

ACUERDOS DEL PP CON JUNTS Y PNV

En este sentido, ha planteado que en un futuro, si los populares siguen esta senda, se podrán reencontrar políticamente con Junts y PNV.

"Es un punto muy importante para hacer de nuestra democracia un sistema mucho más fuerte, y ¿por qué no?, en un futuro, que la derecha española se pueda volver a reencontrar en términos de entendimiento político con la derecha catalana y también con la derecha vasca", ha señalado.

Haciendo referencia a las palabras que usó el propio Feijóo este martes en el Cercle d'Economia, preguntado por si iría a Waterloo (Bélgica) a reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho Sánchez que el reconocimiento político de Junts sí que es una cosa seria.

"Cuando se dice que hay que hablar de cosas serias, eso es serio. Porque es un cambio, y a mí me parece que es un cambio para bien", ha concluido.