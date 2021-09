Sánchez vuela a Nueva York el martes a última hora para intervenir en la ONU el miércoles y cancela el resto de agenda

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), visitan la zona cero del puesto de mando en La Palma, a 20 de septiembre de 2021, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, (España). La erupció

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), visitan la zona cero del puesto de mando en La Palma, a 20 de septiembre de 2021, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, (España). La erupció - Europa Press

NUEVA YORK, 20 Sep. (De la enviada especial de Europa Press, Ana Fernández Vila) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Nueva York a última hora del martes para intervenir en el 76º periodo de sesiones de Naciones Unidas el miércoles --un día antes de lo previsto-- y ha cancelado el resto de su agenda en Estados Unidos, según han informado fuentes gubernamentales.

Sánchez tenía previsto iniciar el domingo un viaje a Nueva York de cinco días con motivo de la Asamblea General de la ONU, pero tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma decidió posponer su vuelo a Estados Unidos y desplazarse a Canarias, para seguir desde la isla afectada la evolución de los acontecimientos.

Ahora el Gobierno ha informado de que volará finalmente a Nueva York este martes a última hora de la tarde, para poder intervenir en persona ante el plenario de la ONU el miércoles, y no el jueves por la tarde, como estaba previsto en un inicio. En cuanto al resto de eventos, reuniones y coloquios en los que iba a participar, han quedado por ahora cancelados, según las fuentes consultadas.

Antes de volar a Nueva York, Sánchez volverá a hacer noche en La Palma, para participar este martes a las 13.00 horas --12.00 hora local-- en la reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA). Será la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la encargada de presidir el Consejo de Ministros en La Moncloa.

El Gobierno había otorgado máxima relevancia al viaje a Nueva York con motivo de la ONU, por la oportunidad que representaba a su juicio de volver a poner a España en el radar de los inversiones internacionales, y de que Sánchez se reencontrara, por primera vez tras el estallido de la pandemia del coronavirus, con los líderes mundiales.

Fuentes diplomáticas explicaban este martes, sin embargo, que ahora la prioridad del presidente es La Palma y "proteger" y estar junto a los españoles que se están viendo afectados por la erupción volcánica. En todo caso, el Ejecutivo aseguraba que la intención de Sánchez era retomar el viaje lo antes posible, en cuanto las circunstancias lo permitieran, para intervenir al menos ante la Asamblea General.

Moncloa trabaja en estos momentos en detallar la nueva agenda que Sánchez, que ya no será la que tenía diseñada hasta ese momento, repleta de actos y reuniones, y que arrancaba este mismo lunes a primera hora, con su participación en el foro 'The Climate moment', que organizaba Reino Unido como país anfitrión de la próxima Conferencia sobre el cambio climático, la COP26, que tendrá lugar en Glasgow en noviembre.

No obstante, el Ejecutivo asegura que el hecho de que no vaya a poder participar en gran parte de los actos previstos no tendrá consecuencias para la proyección internacional de España, que Sánchez esperaba reforzar con eventos como el foro económico organizado por el magnate Michael Bloomberg sobre el Plan de Recuperación de España, que iba a ser este lunes.

Tampoco tiene previsto verse ya con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson y el emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, con quien iba a mantener bilateales este lunes. Asimismo, se perderá la cena privada organizada por el grupo de banca de inversión Goldman Sachs con CEO de grandes firmas internacionales.

Para martes también tenía agendada en Nueva York una bilateral con el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y una entrevista en CNN con la prestigiosa periodista Christiane Amanpour, a la 13.00 hora local --19.00 horas en España--.