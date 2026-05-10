Sanidad Exterior confirma que el pasaje del 'MV Hondius' sigue asintomático y continúa el operativo

El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de - Ubay Rodríguez - Europa Press

Ante la negativa del Gobierno de Canarias durante la noche al fondeo, García señala que "nada" les va a distraer

GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que los profesionales de Sanidad Exterior que han accedido a las 07.30 horas de este domingo al 'MV Hondius', que permanece fondeado en el Puerto de Granadilla (Tenerife), han podido confirmar que todo el pasaje y tripulación del buque sigue asintomático.

Durante unas declaraciones a los medios de comunicación a pie de muelle, ha señalado que esta situación permite que todo el operativo de desembarque y posterior traslado al aeropuerto de Tenerife Sur pueda continuar según lo previsto por las autoridades.

En este sentido, García ha resaltado que los españoles serán los primeros en ser evacuados, puesto que el avión que se ha habilitado para ellos ya está preparado en el recinto aeroportuario para despegar a Madrid.

La segunda nacionalidad que será evacuada será Países Bajos, en cuyo avión también transportará a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación; mientras que posteriormente se irán confirmando los siguientes vuelos previstos para este domingo (Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos).

De igual modo, la ministra ha afirmado que la previsión es que el último vuelo sea el de Australia en la jornada de este lunes con seis personas.

EL FONDEO DE PRODUJO "CON TOTAL NORMALIDAD"

Cuestionada por las dudas del Gobierno de Canarias y su negativa a autorizar el fondeo, García ha insistido en que el mismo se produjo a las 06.30 horas "con total normalidad" y que el Gobierno de España lo ha autorizado porque las personas del buque, entre los que hay catorce españoles, "son absolutamente bienvenidas".

"El operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando", concluyó.