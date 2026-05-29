La Santa Sede y la OEI debaten estrategias para fortalecer la educación

OEI y Santa Sede taller Salud Mental en la Primera Infancia - CEDIDA

CIUDAD DEL VATICANO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Bajo la premisa de que la salud mental no puede seguir siendo un tema periférico para las políticas educativas en este tiempo de tecnologías digitales e inteligencia artificial, comenzó en Roma el Encuentro de Alto Nivel “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación (DCE), la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Con la presencia del secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin; del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero; del Prefecto del Dicasterio de Cultura y Educación, Cardenal José Tolentino de Mendonça; de la Secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, Dra. Emilce Cuda, y ministras y ministros de Educación iberoamericanos, se dio inicio a una jornada de trabajo en la que se debatirán estrategias regionales para enfrentar una problemática que está dejando la tasa de suicidios infanto-juveniles más alta de la historia.

En sus palabras de bienvenida, el Cardenal Pietro Parolin valorizó a las familias, la educación y la justicia social como pilares fundamentales para garantizar la salud mental en particular de los niños y niñas, y destacó el compromiso de la Santa Sede al acompañar esta iniciativa.

El Cardenal José Tolentino de Mendonça enfatizó la necesidad de acompañar las iniciativas que propongan acciones para convertir a las tecnologías en instrumentos de solidaridad y desarrollo humano, utilizándolas de manera ética y responsable, resguardando la vida humana.

Durante la mañana, especialistas y académicos presentaron informes de investigaciones en los que se contextualizó a la salud mental como un problema estructural y creciente y se mapeó la situación en América Latina. Frente a este diagnóstico, se destacó la importancia de los sistemas educativos para acompañar la búsqueda de sentido y construir mapas de esperanza.

Para Emilce Cuda, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, “esta iniciativa busca construir puentes de cooperación para responder a los desafíos educativos contemporáneos y promover una educación que cuide la vida, fortalezca la convivencia y contribuya al desarrollo de los pueblos”.

“La alianza entre la OEI y la Santa Sede, junto a los ministros de Educación de Iberoamérica reunidos en este taller, refleja un compromiso común: proteger y promover la salud mental de la infancia en un contexto de profunda transformación digital y ante el creciente impacto de la inteligencia artificial”, afirmó por su parte Mariano Jabonero, secretario general de la OEI.

El encuentro cuenta con la participación de la Universidade Católica Portuguesa, la Pontificia Universidad Católica de Chile, CAF – banco interamericano de desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A partir de la información compartida por especialistas y académicos, las autoridades establecerán líneas de trabajo para promover una educación capaz de integrar competencias técnicas, formación ética, cuidado de la vida interior y acompañamiento socioemocional.