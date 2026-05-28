La Santa Sede y la OEI reunirán en Roma a ministros de Educación iberoamericanos

El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 29 y 30 de mayo se realizará en la Santa Sede el encuentro internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, una iniciativa conjunta del Dicasterio para la Cultura y la Educación, la Pontificia Comisión para América Latina y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

La reunión convocará a ministros y ministras de Educación de países iberoamericanos, junto a especialistas, académicos y representantes de organismos internacionales, con el fin de reflexionar sobre los principales desafíos educativos contemporáneos vinculados a la salud mental, el impacto de las tecnologías digitales y la construcción de políticas públicas orientadas al bienestar integral de las nuevas generaciones. Esta iniciativa busca construir puentes para atender a los problemas actuales de la cultura, promover el cuidado de la magnífica dignidad humana y favorecer el desarrollo de los pueblos, en línea con la reciente Encíclica “Magnifica Humanitas”.

El encuentro se enmarca en la cooperación entre la Santa Sede y la OEI en respuesta al llamado del Pacto Educativo Global y retoma las orientaciones de la Carta Apostólica del Papa León XIV “Trazar nuevos mapas de esperanza”, que propone construir una “constelación educativa global” centrada en la dignidad humana, el cuidado de la vida interior, la ética pública y el uso responsable de las tecnologías y la inteligencia artificial.

La iniciativa buscará consolidar un espacio regional de diálogo y producción de conocimiento que contribuya al desarrollo de estrategias innovadoras y políticas públicas capaces de responder a los retos que atraviesan los sistemas educativos en el siglo XXI, especialmente en la intersección entre salud mental, educación y transformación digital.

Durante las jornadas se abordarán temas como el fortalecimiento de las competencias socioemocionales, la promoción de entornos escolares seguros e inclusivos, la ciudadanía digital, la inclusión tecnológica y el papel de la educación como ámbito privilegiado para el diálogo democrático, la cooperación y la construcción de paz.

La cooperación entre el Dicasterio para la Cultura y la Educación, la Pontificia Comisión para América Latina y la Organización de los Estados Iberoamericanos busca promover respuestas coordinadas frente a los desafíos emergentes que afectan a las comunidades educativas de toda la región.