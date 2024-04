Santos Cerdán encargó a Koldo García custodiar los avales de Sánchez y luego fue chófer de Ábalos, que le promovió

Se declara responsable de haber traído a Madrid a Koldo García y, si los cargos se demuestran, admite que no habrá merecido la pena



MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha explicado en el Senado que él mismo llamó a Koldo García Izaguirre para custodiar dos noches los avales de Pedro Sánchez para las primarias de 2017, y cuando ganaron pasó a ser conductor del entonces secretario de Organización, José Luis Ábalos, que al año siguiente se lo llevó como asesor al Ministerio de Transportes y que después le hizo consejero de Renfe Mercancías. Pero desde su detención y el estallido del llamado 'caso Koldo', no ha vuelto a tener contacto con él.

A preguntas de los senadores en la comisión de investigación, Cerdán ha ido relatando la trayectoria de Koldo García en el PSOE: su ingreso en Navarra, su ascenso en el PSN, su papel en las primarias y en la dirección de Ferraz, pero también su caída tras la detención en la 'operación Delorme'.

El número tres del PSOE se siente responsable de haber traído a Madrid a Koldo García y, si se demuestran los hechos que se le imputan, admite que se sentirá decepcionado y que "no merecerá la pena" haberle promocionado.

¿CÓMO ADMITEN A UN CONDENADO? LE INDULTÓ AZNAR

Como secretario de Organización del PSN, Cerdán firmó el ingreso de Koldo García en el partido a finales de 2010 o en 2011, pero no le avaló porque no se necesitaban avales. El PP le preguntó por condenas que le habían impuesto en años anteriores, una por agresión a un menor, pero el dirigente socialista remarcó que Koldo había sido indultado por el Gobierno de José María Aznar.

Para las elecciones locales de 2011, Koldo García le propone crear la agrupación socialista en Huarte, que era donde residía aunque había venido de Bilbao. A Cerdán le pareció muy bien porque esa localidad "no es un municipio fácil" por la presión abertzale e incluso le presentó "con orgullo" como candidato al ayuntamiento, pues era un municipio complicado donde los socialistas no tenían estructura. Después figuró como candidato del PSN al Parlamento navarro.

En 2015, en un 'Día de la Rosa' en Navarra, Pedro Sánchez conoció a Koldo García en un concurso de aizkolaris y se hizo una foto con los participantes. Fue cuando escribió el mensaje elogiándole como un "titán" que representaba las esencias del socialismo. Cerdán ha añadido que el presidente no ha tenido más relación con Koldo y que, si los hechos se demuestran, se desmentirán las palabras de Sánchez porque será "evidente" que Koldo no representa los valores del PSOE.

La senadora de UPN, María del Mar Caballero, le ha preguntado si promocionó a Koldo García en Madrid, a lo que el 'número tres' del PSOE ha explicado que durante el proceso de primarias en Ferraz le llamó para custodiar los avales de Sánchez en las primarias de 2017.

¿MIEDO A QUE GENTE DEL PSOE ROBARA LOS AVALES?

"En algunos momentos tuvimos miedo, entre comillas, de que se quedaran aquellos avales solos por la noche y que no hubiera nadie" en la sede, ha añadido, sin concretar de dónde venía ese "miedo", si de la candidatura rival de Susana Díaz o de la propia militancia del partido. "De las circunstancias", se ha limitado a decir en otro momento.

Como Koldo García colaboraba en algunos actos en seguridad en el PSN, "nunca cobrando" sino como voluntario, le llamó para estar dos noches custodiando los avales en la sede de la candidatura de Sánchez. "Él dijo que sí y se vino y estuvo", ha explicado Santos Cerdán.

Después, cuando Sánchez ganó aquellas primarias, los voluntarios de la candidatura fueron integrados como trabajadores del partido y, como había una vacante de conductor, Koldo García se ofreció y fue contratado sin que hiciera falta que él le recomendara. "Ni fue conductor de Sánchez, ni amigo íntimo, ni habrá una foto de en el coche con él", ha subrayado.

Según ha explicado, Koldo García se convirtió en chofer del secretario de Organización, entonces Ábalos, hasta que en 2018 Sánchez se convierte en presidente del Gobierno tras la moción de censura y Ábalos es nombrado ministro de Transportes, desde donde nombra asesor a Koldo, que causa baja como trabajador del partido.

AMIGO DE ÁBALOS

Fue el ministro quien promocionó a Koldo García como consejero de Renfe Mercancías y como vocal de Puertos, nombramientos de los que Cerdán ya no estaba al tanto. De hecho, descubrió que la esposa estaba también contratada porque la vio un día por el Ministerio.

En aquella etapa mantenía relación frecuente con Ábalos, que además de ministro era su superior en la secretaría de Organización, y también su "amigo", y Koldo García estuvo en algunos de sus encuentros. Desde el cese de Ábalos se reunió dos veces con el exasesor, una cuando deja el Ministerio y otra en octubre de 2023.

Eso sí, Santos Cerdán ha querido dejar claro que no tenía conocimiento de los contratos de mascarillas en Transportes, entre otras cosas porque en esos tiempos pasó 45 días ingresado por coronavirus.

Pero tras la operación policial Delorme, todo cambia. Cerdán no sabía que Koldo García estaba siendo investigado, se enteró de su detención por la prensa y no conocía a otros implicados de la trama como Víctor de Aldama.

Tras la detención, miran la base de datos del PSOE y, como no constaba como afiliado, no pudieron tomar medidas contra Koldo García, pero sí contra su pareja, Patricia Úriz, que fue dada de baja.

INSINÚA QUE KOLDO NO PAGABA LA CUOTA

Se le ha preguntado cómo es posible que Koldo García no fuera militante del partido después de todos estos años, pero Cerdán ha dicho no poder explicar los motivos porque se lo impide la Ley de protección de Datos, pero sí ha dejado caer que, según los estatutos del partido, el impago de dos cuotas consecutivas implica la baja automática. "No digo que esa fuera la causa", ha remarcado.

Fue Cerdán, como secretario de Organización, quien comunica a Ábalos el pasado mes de febrero la suspensión de militancia y le pide que deje el acta. Aunque el ministro no estaba imputado, asegura que la dirección del PSOE quiso ir más allá de su código ético "en aras de la responsabilidad política".

Desde la detención, Cerdán asegura no haber visto a Koldo García, ni se ha reunido con él. Escuchó su testimonio en el Senado y ha visto lo que se ha publicado, pero no se siente "chantajeado" por el exasesor.