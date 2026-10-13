Los sectores afines a Morales aplazan al viernes el inicio de la marcha hacia La Paz (Bolivia) contra ajuste económico

Archivo - Integrantes de organizaciones sociales, mineros, grupos indígenas, sectores laborales y organizaciones ciudadanas marchan por el centro de La Paz, Bolivia, durante una manifestación antigubernamental. - Jna Press / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sociales afines al expresidente de Bolivia Evo Morales han decidido reprogramar para este viernes, 16 de octubre, la marcha hacia La Paz que inicialmente estaba prevista para este martes, con el objetivo de culminar la caminata e ingresar a la sede de Gobierno el próximo lunes 19 de octubre.

El dirigente del sector intercultural Aquilardo Caricari ha explicado al diario boliviano 'La Razón' que esta postergación responde a la necesidad de coordinar la participación de más agrupaciones. En este sentido, los sectores cocaleros tienen previsto reunirse este martes y los interculturales del departamento de Santa Cruz prevén ultimar los detalles organizativos en reuniones convocadas a lo largo de los próximos días para sumar respaldos a la protesta.

La movilización impulsada por los sectores 'evistas' busca manifestar el rechazo a las medidas de ajuste económico adoptadas por el Ejecutivo que preside Rodrigo Paz, en particular la retirada de la subvención a los carburantes y el consecuente incremento del precio del diésel. El periódico boliviano ha explicado que, frente a estas demandas, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, ha descartado revisar el precio del diésel --fijado inicialmente en 17,95 bolivianos (1,36 euros) por litro con revisiones periódicas-- al encuadrarlo en el plan de reactivación y en los compromisos financieros suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante el riesgo de que la marcha derive en bloqueos de caminos en la red vial fundamental, el Gobierno boliviano ha desplegado de forma preventiva a efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en puntos estratégicos del país.

El presidente, Rodrigo Paz, cargó el fin de semana contra estas movilizaciones acusando a los sectores allegados a Morales de intentar recuperar "la vieja lógica de agarrarnos a tiros, a pedradas y bloqueos", al tiempo que defendió el diálogo institucional como la única vía legítima para resolver las diferencias.