La segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia se declara "dispuesta a asumir la Presidencia" de forma interina

Publicado 11/11/2019 16:25:06 CET

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, Jeanine Añez, se ha declarado "dispuesta" a asumir la Presidencia del país de forma interina, con el "único objetivo" de convocar elecciones, después de que los altos cargos llamados a suceder a Evo Morales tras su dimisión también hayan renunciado dejando al país en una situación de acefalia política.

"Lo que tenemos que hacer es esperar a que las renuncian lleguen, ponerlas en consideración y, a partir de ahí, se verá la sucesión constitucional. Por lo pronto, yo lo que voy a hacer, como corresponde, es asumir la Presidencia de la cámara de senadores", ha dicho Añez en declaraciones a la prensa local recogidas por 'Los Tiempos'.

No obstante, ha subrayado que solo ocupará la vacante dejada por Morales si cuenta con "el acompañamiento de aquellos que llevaron adelante este movimiento por la libertad y la democracia. "Si no se dan las condiciones y no se puede, pues se verá otra vía", ha apuntado sin explicar cuál.

En el caso de que sea designada presidenta interina, Añez ha prometido que asumirá el cargo "solamente para estar lo necesario para llamar a elecciones transparentes para que los bolivianos tengan la certidumbre de que su voto va a ser respetado".

Tras la dimisión de Morales, la Constitución señala al vicepresidente de la República, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, por este orden, para reemplazarlo, pero todos ellos han renunciando igualmente.

Tal y como ha indicado Añez, para resolver esta situación de acefalia política la Asamblea Legislativa debe reunirse con el fin de recibir las cartas de renuncia, aceptarlas y nombrar sustitutos.

Para que la sesión parlamentaria se considere válida y, por ende, las decisiones que tome, se debe dar un quórum, lo que hace imprescindible que tanto diputados y senadores opositores como del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) acudan a la cita de este lunes en el Congreso.

"Yo espero que los colegas parlamentarios lo hagan por Bolivia", ha dicho Añez, que se ha declarado "totalmente conmovida" por los últimos acontecimientos: "No es justo lo que nos está pasando a los bolivianos".

CRISIS EN BOLIVIA

Mesa, que concurrió como candidato de Comunidad Ciudadana a las elecciones presidenciales del 20 de octubre, ha apelado al "patriotismo" y la "responsabilidad" de los legisladores del MAS. No deben temer nada, ha aseverado, porque "no hay ninguna persecución contra ellos".

La crisis en Bolivia estalló la misma noche electoral por la repentina suspensión de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y Mesa. Cuando se recuperó, casi 24 horas después, la tendencia se había revertido y el líder indígena acabó proclamándose vencedor.

Mesa denunció un "fraude gigantesco" que el Gobierno negó. Ambos bandos llamaron a la movilización en las calles lo que ha provocado enfrentamientos, bloqueos y saqueos que se han saldado con al menos tres muertos y cientos de heridos y detenidos.

Así las cosas, Morales accedió a que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizara una auditoría electoral. La OEA confirmó el fin de semana que hubo irregularidades y aconsejó una repetición de los comicios.

Morales accedió a celebrar nuevas elecciones presidenciales pero insistió en ser candidato. En respuesta, tanto el Ejército como la Policía le aconsejaron que dimitiera, algo que hizo horas después. El ya ex mandatario ha denunciado un "golpe de Estado" que la oposición y las fuerzas de seguridad niegan.