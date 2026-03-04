El Senado buscará cambiar la ley de multirreincidencia: Vox plantea la expulsión de migrantes y el PP endurecer castigos

Archivo - Planca en la que se lee 'Senado' en la fachada exterior del edificio del Senado en Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reforma penal impulsada por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia ha aterrizado ya en el Senado, donde los grupos buscarán aprovechar su tramitación en la Cámara Alta para introducir algunas enmiendas: Vox propone la expulsión de migrantes que reincidan, mientras que el PP plantea un aumento de los castigos.

Los grupos tenían de plazo hasta este miércoles para presentar sus enmiendas y, pese a que la norma de Junts contó en el Congreso con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV, han decidido presentar enmiendas a este texto los socialistas, los 'populares', Coalición Canaria y el partido de Santiago Abascal.

En este contexto, el martes 10 de marzo está prevista una reunión de la Comisión de Justicia del Senado para decidir sobre las diferentes enmiendas y aprobar el dictamen que posteriormente se elevará al Pleno de la Cámara Alta.

Cabe recordar que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, por lo que previsiblemente sacará adelante sus cinco enmiendas y las remitirá al Congreso para que se pronuncie sobre ellas. Y faltará por ver qué sentido del voto elige para las dos enmiendas del PSOE, las cuatro de Vox y la enmienda de Coalición Canaria.

EL PP QUIERE MODIFICAR LA LEY DE EXTRANJERÍA

Una de las enmiendas del PP busca modificar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social --conocida comúnmente como Ley de Extranjería-- introduciendo un nuevo artículo "con el objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en España".

Según defiende el PP, "la multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo".

Por ello, proponen que todas las autorizaciones de residencia prcisarán que solicitante no tenga antecedentes penales y que no sea sujeto de una pndencia penal suficiente en España o en los países anteriores de residencia por delitos existenes en el ordenamiento español.

Asimismo, los 'populares' quieren que se deniegue la solicitud de estancia o residencia cuando el solicitante haya sido condenado ejecutoriamente como reincidente, mientras que proponen que para la apreciación de una posible amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana, la Administración recabará informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por último, añaden un punto que recoge que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados por el resto de las causas previstas anteriormente no se suspenderán en ningún caso por una solicitud de estancia o residencia.

VOX SE JACTA DE IR "MÁS ALLÁ" QUE EL PP

En el caso de Vox, se vanaglorian de ir "más allá" que el PP en sus enmiendas y proponen la modificación del régimen de sustitución de penas por la expulsión aplicable a los ciudadanos extranjeros.

Los dos senadores de Vox plantean que "cuando un ciudadano extranjero haya sido previamente condenado por sentencia firme por cualquier delito previsto en el Código Penal y vuelva delinquir --con independencia de la naturaleza de la nueva pena impuesta, ya sea de multa, prisión u otra distinta --, la pena correspondiente sea sustituida en todo caso por la expulsión del territorio nacional.

Además, las enmiendas de Vox "suprimen la posibilidad de invocar el denominado arraigo como causa impeditiva de la expulsión". "Y es que la apelación al arraigo ya ha demostrado que, pese a ser una cuestión excepcional, se ha usado de forma extensiva", denuncia Vox.

EL PSOE INCIDE EN EL PETAQUEO

En su tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts acordó una enmienda 'in voce' en la que se establece una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado 'petaqueo' que resta apoyo logístico a las narcolanchas al castigarse "la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos" contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.

El PP también ha presentado una enmienda sobre este tema, además de otra para aumentar las plantillas de fiscales, aunque el PSOE propone un cambio para incluir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para elevar las penas en aquellas defraudaciones que estén vinculadas a los delitos de cultivos 'indoor' de marihuana, donde frecuentemente se comete el fraude de suministro eléctrico.

Por su parte, Coalición Canaria (CC) ha registrado una enmienda aprovechando la tramitación de esta ley para otorgarle más competencias al Cuerpo de Policía Canaria.

