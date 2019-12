El Senado chileno aprueba la acusación constitucional contra el exministro del Interior por abusos durante las protestas

Publicado 12/12/2019 2:30:32 CET

Chadwick queda inhabilitado y no podrá ejercer ningún cargo público durante los próximos cinco años

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Chile ha aprobado este miércoles la acusación constitucional presentada contra el exministro del Interior Andrés Chadwick por la represión de las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera, por lo que éste no podrá ejercer ningún cargo público durante los próximos cinco años.

Tras dos jornadas de revisión, los senadores opositores han dado luz verde con 23 votos a favor y 18 en contra a los "dos capítulos" de la acusación, según ha informado el diario local 'La Tercera'.

El primero se refiere a "una grave vulneración de la Constitución y las leyes porque el ministro Chadwick no ejerció todas sus facultades en orden a defender el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y psíquica".

El segundo capítulo versa sobre los límites que la propia Constitución establece para el estado de emergencia. La aprobación de estos "dos capítulos" implica su inhabilitación durante cinco años.

La revisión en el Senado comenzó el martes con la exposición de los diputados que formalizaron la acusación --Gabriel Boric (CS), Gabriel Silber (DC) y Marcos Ilabaca (PS)--, así como del abogado de Chadwick, Luis Hermosilla.

Chadwick, que es primo de Piñera y fue cesado a finales de octubre, ha sido acusado de infringir la Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar violaciones de los Derechos Humanos y haber permitido hechos no contemplados en la figura del estado de emergencia que el Gobierno declaró en los primeros días del estallido social que detonó el 18 de octubre.

"Jamás en el ejercicio de mi cargo como ministro del Interior he realizado ni he dejado de realizar deliberada o no deliberadamente ninguna acción, ninguna medida para permitir el abuso o la violación de los Derechos Humanos de ninguna persona", manifestó el martes.

Chadwick ha reiterado su "inocencia" y ha expresado que considera la medida "injusta, infundada y politizada". Además, ha señalado que "jamás" ha "adoptado u omitido" una medida contraria a los Derechos Humanos y ha lamentado "muy profundamente las personas que han fallecido, a quienes han resultado heridos, a quienes han resultado abusados en sus Derechos Humanos".

"En todo mi ejercicio como ministro de Estado si de algo me he preocupado es precisamente que el orden público sea una realidad y que en ese orden público sean respetados los Derecho Humanos de todas las personas", ha subrayado.

La acusación constitucional es un juicio político que puede llevar al cese de los cargos en el ejercicio y a una inhabilitación para ejercer puestos públicos, sanción que ha sido ahora aplicada a Chadwick.

Las protestas comenzaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del billete de metro en pocos meses pero crecieron rápidamente para denunciar la desigualdad social. Piñera ha presentado una "agenda social" y ha remodelado el Gobierno para dar respuesta a las preocupaciones de los chilenos, pero las manifestaciones han continuado. Al menos 19 personas han muerto, mas de mil han resultado heridas y más de 3.000 han sido detenidas.