Al menos 34 muertos tras el naufragio de una embarcación con migrantes en Senegal

November 7, 2026, Hardelot, Pas-De-Calais, France: Hardelot, France. Migrants board a taxi boat in the early hours of Saturday morning at Hardelot Plage in France, in an attempt to cross the English Channel. Two boats are seen just offshore as several res - Ioannis Alexopoulos / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una 34 personas han muerto cerca de la playa de Lompul, en el departamento senegalés de Kébémer, región de Louga, en el norte del país, después de que una embarcación quedase encallada frente a la costa, según ha informado la agencia estatal de noticias APS.

El gobernador de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, ha visitado este domingo la para supervisar la identificación y preservación de los cuerpos. En un comunicado, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Mouhamadou Makhtar Cissé, ha expresado su "profunda conmoción y tristeza" y ha transmitido las condolencias del presidente de la República y del Gobierno a las familias de las víctimas.

El Gobierno también ha reafirmado su compromiso de fortalecer la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y la cooperación con los países vecinos.

De acuerdo con las primeras informaciones, los cadáveres han sido localizados por las autoridades locales en la orilla, en la zona de Tébène, donde además ha sido localizado un superviviente.

Efectivos de la Ejército y del Cuerpo de Bomberos se han desplegado en la zona para coordinar las labores de rescate y traslado de los restos hacia las instalaciones forenses para la identificación de los cadáveres.

Por el momento, las autoridades no han determinado las causas de lo ocurrido ni la cifra total de ocupantes que viajaban a bordo de la embarcación, aunque las investigaciones apuntan a que el suceso se suma a la serie de tragedias registradas en las rutas de la migración irregular por vía marítima en la costa atlántica de Senegal.