El Parlamento de Senegal aprueba una ley que endurece las penas por mantener relaciones homosexuales

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Senegal ha aprobado este jueves una polémica ley que endurece las penas por mantener relaciones homosexuales y que incluye hasta diez años de cárcel para aquellos que sean condenados, además de cuantiosas multas por lo que considera "actos contra natura".

La normativa ha salido adelante con el visto bueno de 135 diputados y tres abstenciones, por lo que se reformará el Código Penal para incluir este recrudecimiento, tal y como venía solicitando el Gobierno senegalés. Ahora, estas relaciones estarán penadas con entre cinco y diez años de prisión --actualmente cinco años es el máximo--, según informaciones del diario 'Le Quotidien'.

Además, la legislación autoriza al Gobierno a "castigar acciones que impulsen o propicien relaciones entre personas del mismo sexo", incluido a través de organizaciones y medios de comunicación. Esto ha llevado a voces críticas a alertar sobre posibles represalias contra la opinión pública y la sociedad civil, y podría repercutir en los programas de prevención del VIH en poblaciones de riesgo.

El asunto ha acaparado la atención recientemente debido a la apertura de varias investigaciones. A principios de febrero, las fuerzas de seguridad detuvieron a una decena de hombres, entre ellos varias figuras relevantes, por mantener supuestamente relaciones homosexuales.

LA ONU PIDE REVOCAR LA LEY

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado que esta decisión es "muy preocupante" y ha instado al presidente del país, Bassirou Diomaye Faye, a "no ratificar la norma" para evitar su entrada en vigor. Asimismo, ha solicitado a las autoridades "revocar la ley actual", que es "discriminatoria".

"La aprobación de una nueva ley que duplica a 10 años la pena máxima de prisión por relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y castiga la supuesta promoción, apoyo o financiación de la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad, es profundamente preocupante. Esta ley contradice los Derechos Humanos de los que todos disfrutamos: el derecho al respeto, la dignidad, la privacidad, la igualdad y las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica", ha explicado Turk en un comunicado.

En este sentido, ha destacado que estos derechos "están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en los tratados de Derechos Humanos de los que Senegal es parte".

"Esta ley expone a las personas a crímenes de odio, abusos, detenciones arbitrarias, chantaje y discriminación generalizada en la educación, la salud, el empleo y la vivienda. Además, restringe la labor legítima de los defensores de los Derechos Humanos, los medios de comunicación y la libertad de expresión de todos en Senegal", ha apunntado.

Senegal, que cuenta con unos 18 millones de habitantes, es ampliamente considerado una de las democracias más estables de África. Alrededor de 65 países en todo el mundo penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, más de la mitad de ellos en África.