Serbia.- AMP.- El presidente de Serbia avanza que podría presentar "en breve" su dimisión

April 28, 2026, Belgrade, Central Serbia, Serbia: 2026428, Belgrade, Serbia - Serbian President Aleksandar Vucic welcomes President of the Swiss Confederation Guy Parmelin during an official visit. Serbian President Aleksandar Vucic addresses the media du - Europa Press/Contacto/Marko Dimic

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha apuntado a la posibilidad de presentar su dimisión "en breve", al tiempo que ha restado importancia a la magnitud de las protestas estudiantiles contra su propio Gobierno celebradas en la noche de este pasado sábado en Belgrado, las cuales acabaron con 23 detenidos y daños materiales.

"Es posible que presente mi dimisión en breve", ha manifestado Vucic en declaraciones recogidas por la cadena N1, en el marco de una visita a China que se extenderá desde este domingo, 24 de mayo, hasta el día 28. No obstante, su mandato presidencial no expira hasta el próximo año 2027.

De esta forma ha asegurado que no es de los que "quieren quedarse en el cargo el resto de su vida". "Yo, un hombre honesto, renunciaré, porque así lo establece la Constitución: no acorto ningún mandato. Así que, cuando renuncie, veremos si vamos a las elecciones parlamentarias o, dentro de 90 días, a las presidenciales. Y eso es todo, no hay mucha filosofía detrás", ha explicado, sobre los siguientes pasos en el escenario político serbio.

A renglón seguido, el mandatario se ha referido a las protestas estudiantiles llevadas a cabo en la plaza Slavija de Belgrado, calificándolas de "vacías", no especialmente numerosas y cuyos contenidos, ha opinado, no estaban "bien diseñados".

Así las cosas ha cuestionado el número de manifestantes confirmado por el Archivo de Reuniones Públicas, que cifran entre 180.000 y 190.000 los asistentes. "No tengo ningún problema, eran tres millones. Lo único que me interesa es a quién pueden vender semejante mentira. ¿Pueden vender semejante mentira a sus locos? ¿No les da vergüenza mentir tan descaradamente?", ha subrayado.

Vucic ha incidido así en que no es "realista" reunir a esa cantidad de personas en la céntrica plaza y ha puesto como ejemplo la capacidad de estadios de fútbol como el del Estrella Roja. "¿Saben lo grande que es la tribuna? ¿Saben cuánto espacio ocupa? Toda la zona oeste tiene capacidad para 12.000 personas", ha señalado.

El líder serbio, en el cargo desde 2017, ha atribuido esta cuestión a que "las elecciones se acercan" y se verán más casos similares a este en los que, a sus ojos, se busca promover una corriente contraria a su Ejecutivo. "La mentira es efímera", ha incidido.

Los estudiantes llevan en pie de guerra contra el Gobierno serbio desde noviembre de 2024, a raíz del colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad, que acabó con la vida de 16 personas. Descontentos con las respuestas del Ejecutivo, estos salieron en masa a las calles e incluso forzaron en abril del año pasado la dimisión del entonces primer ministro --y precisamente antiguo alcalde de Novi Sad--, Milos Vucevic.