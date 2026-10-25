Los primeros resultados oficiales dan una clara victoria a la Lista de Estudiantes en Serbia

Celebraciones en Belgrado tras la victoria de la Lista de Estudiantes en las elecciones anticipadas - Daniel Alfoldi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Lista de Estudiantes, liderada por Ilija Srdanovic, cardiólogo y profesor en Novi Sad, ha ganado las elecciones legislativas anticipadas celebradas este domingo en Serbia con un 52% de los votos, según resultados aún parciales correspondientes al escrutinio de 750 colegios electorales.

La Lista de Estudiantes conseguiría así 138 de los 250 escaños que conforman la Asamblea Nacional, el congreso unicameral serbio, mientras que la lista Aleksandar Vucic-Serbia Unida se quedaría en el 39,3% de los votos y 104 representantes. Ningún partido más ha superado el mínimo legal para obtener representación, excepto los partidos de las minorías húngara y albanesa.

"Hoy no se trata solo de los resultados, sino de la gente que creyó y siguió luchando. Esta es una victoria sobre el miedo. Gracias por los sacrificios, por cada esfuerzo. Esta victoria no es un trofeo de nadie, sino una victoria de los ciudadanos. Pero la victoria también conlleva responsabilidad", ha declarado el portavoz de la Lista de Estudiantes, el académico Radomir Saicic.

El responsable de la Lista de Estudiantes ha asegurado que "los resultados preliminares muestran que la Lista de Estudiantes está claramente al frente en todos los colegios electorales". "Hoy lo celebramos con canciones, bailes y lágrimas. Mañana empezamos a trabajar", ha señalado antes de advertir del riesgo de las "provocaciones".

El primero en adelantar los resultados ha sido el cabeza de lista del gubernamental Partido Progresista Serbio (SNS), el expresidente Aleksandar Vucic, que ha augurado entre 135 y 140 escaños para la Lista de Estudiantes y 105 para la coalición Aleksandar Vucic-Serbia Unida.

De inmediato han estallado las celebraciones en las calles de las principales ciudades del país, aunque con epicentro en la sede electoral de a Lista de Estudiantes, donde se ha entonado la canción 'Serbia despierta'.

REVOLUCIÓN CON APOYO EXTRANJERO

"No tenemos los resultados definitivos. Muchos se sorprenderán y comprenderéis lo mucho que algunos han mentido. Os quiero informar que según una muestra estratificada está claro que hemos perdido estas elecciones", ha explicado Vucic desde la sede de su formación en rueda de prensa.

Vucic ha explicado que "la lista de los estudiantes ha ganado y tendrán entre 135 y 140 escaños y nosotros en torno a 105". "Nadie más ha conseguido representación... Bueno, los húngaros de la Vojvodina tienen tres escaños y los albaneses, quiero decir el SDA", ha añadido.

Vucic ha señalado que este resultado es consecuencia de la "revolución" que han puesto en marcha con "apoyo directo de países europeos" y del "estado profundo estadounidense, el que está contra (Donald) Trump".

"Les felicito aunque solo sean los perpetradores de un trabajo sucio que otros han diseñado para destruir a un país soberano", ha señalado antes de augurar que se aprobarán sanciones contra Rusia en marzo o abril. "Va a hacer todo lo que no os han dicho, todo en lo que os han mentido", ha remachado.

"Felicito a Natasa Kandic. Su política ha vencido", ha remachado en referencia a una de las activistas que promovió la ruptura de Yugoslavia. 250 Natasa Kandic han conseguido ganar con un gran apoyo del extranjero", ha apuntado.

En cualquier caso ha advertido de que "vamos a luchar". "Sé que es un momento difícil para muchos (...). Algunos nos abandonarán, pero nuestra estructura es muy sólida. Hemos aprendido de la oposición, así que no os enfadéis", ha apelado.

"Habéis triunfado momentáneamente. ¿Por cuanto tiempo? Ya veremos", ha espetado. En ese sentido ha advertido de que "dentro de seis meses ya no estarán felices y contentos".

"Amo a Serbia. Jamás me marcharé de Serbia. Libre o en prisión, desde cualquier parte que esté, voy a derrotarlos mucho más rápido de lo que creen. Desde esta noche empezamos a prepararnos. Vamos a derrotarlos", ha remachado.