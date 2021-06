La ONU aplaude la confirmación de la cadena perpetua contra Ratko Mladic, el 'carnicero de Srebrenica'

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, han aplaudido este martes la confirmación de la cadena perpetua contra el exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, bautizado como el 'carnicero de Srebrenica' por su responsabilidad en el genocidio cometido en julio de 1995 en esta localidad.

A juicio de Bachelet, el veredicto del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales subraya la "determinación" del sistema internacional de justicia de asegurar la rendición de cuentas "sin importar cuánto tiempo tarde", casi tres décadas en el caso de Mladic.

Por su parte, Nderitu ha señalado que la sentencia proporciona una "certeza histórica" para las víctimas y los supervivientes de lo sucedido, además de enviar "un importante mensaje en los Balcanes", donde se ha constatado "que la negación del genocidio y la glorificación de criminales convictos como Mladic no sólo persisten, sino que aumentan".

Pósters, grafitis, placas y otra parafernalia de glorificación de criminales de guerra aparecen todavía hoy en varias localidades de Bosnia y Herzegovina. En el municipio de Foca, los supervivientes conviven con un mural que representa a Mladic.

En este sentido, Bachelet y Nderitu han instado a las autoridades y los medios de comunicación de la región a "abstenerse" de promover "narrativas revisionistas, retóricas divisorias e incitación al odio", además de pedirles que condenen sistemáticamente" cualquier pronunciamiento o acción que "exacerben las tensiones entre comunidades y estados".

"Los crímenes de Mladic son la culminación horrenda del odio alimentado para obtener un beneficio político", ha agregado Bachelet, que ha remarcado que, no obstante, el veredicto de este martes se enfoca en la "responsabilidad individual" del condenado y no son un "castigo colectivo" o la "atribución de la culpa a una comunidad en particular".

De forma paralela, Bachelet y Nderitu han rendido homenaje a las víctimas de los crímenes de Mladic por su "perseverancia" en la búsqueda de justicia, subrayando que, "mientras nada puede borrar los horrores del pasado", el veredicto proporciona "reparación" en cierta medida.

"La justicia por sí sola no lleva a la reconciliación, pero no puede haber reconciliación real sin justicia", ha recordado Nderitu, que ha incidido en que, debido a esto, la rendición de cuentas constituye un "importante paso" en el camino hacia la reconciliación, además de ser un componente "crítico" para la "prevención".

Mladic, de 78 años, fue condenado en 2017 por genocidio y crímenes contra la Humanidad, entre otras razones por la matanza de 8.000 niños y hombres musulmanes en Srebrenica y el asedio de Sarajevo. Sin embargo, tanto la defensa como la Fiscalía recurrieron el fallo, en el primero de los casos para reclamar la absolución.

El genocidio de Srebrenica está considerado la peor atrocidad ocurrida en suelo europeo desde el Holocausto, símbolo de las barbaries perpetradas en los Balcanes durante la década de los noventa. Además de por esta matanza, Mladic también fue condenado por los 40 meses de asedio sobre Sarajevo, el trato inhumano a presos en campos de detención y la toma de soldados de la ONU como rehenes.