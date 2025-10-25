Serbia/España.- Desarticuladas dos mafias asentadas en Serbia y detenidas 13 personas, dos en Barcelona y Valencia

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, las autoridades serbias y coordinada por Europol ha desarticulado dos organizaciones criminales en Serbia vinculadas al clan Vracarci, dedicadas a cometer asesinatos y al tráfico de cocaína.

Se ha detenido a 13 personas, dos de ellas en España (Barcelona y Valencia), 10 en Serbia y una en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y se han llevado a cabo 22 intervenciones en Serbia en las que se han incautado más de 300.000 euros en efectivo, relojes, vehículos de alta gama y teléfonos encriptados, informa Mossos en un comunicado este sábado.

El Área Central de Crimen Organizado de los Mossos d'Esquadra ha liderado la fase de explotación que se ha llevado a cabo en Barcelona y ha participado con efectivos desplazados en Valencia y Serbia.

Los miembros de una de las estructuras desmanteladas son acusados de haber cometido delitos de organización criminal, un asesinato en 2018 y tres intentos de asesinato en 2020 a miembros de otras bandas criminales, tres delitos por haber atacado locales de restauración y un negocio de lavado de vehículos con artefactos explosivos, así como cargos por introducir cocaína en diversos países de Europa.

Los miembros del segundo grupo son sospechosos de pertenencia a organización criminal y de estar implicados en el asesinato de un hombre en 2020 y en el tráfico de cocaína "a gran escala".

Las autoridades serbias han presentado cargos contra 28 personas, parte de los cuales ya estaban en prisión preventiva, mientras que un grupo reducido de ellos está fugado.