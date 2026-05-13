Sheinbaum tacha de "absolutamente falsa" la información de la CNN sobre una operación de la CIA en Tecámac (centro)

Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tildado este miércoles de "sensacionalista" y "absolutamente falsa" la información de la cadena de televisión CNN sobre una supuesta operación letal en territorio mexicano por parte de agentes de la Inteligencia estadounidense contra un integrante del Cártel de Sinaloa, unos hechos que ha desmentido.

La mandataria ha asegurado que "es absolutamente falso" que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)de Estados Unidos operen en el país latinoamericano.

Durante su rueda de prensa diaria, Sheinbaum ha explicado sin embargo que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional sí contemplan permisos para organismos estadounidenses. "Sus permisos están perfectamente definidos para que puedan trabajar, y trabajan principalmente vinculadas con la Embajada o con algunas áreas de la Embajada de Estados Unidos", ha puntualizado.

La dirigente se ha referido directamente a la información publicada en la víspera por CNN, sin citar a la cadena: "Supuestamente, un medio reconocido internacionalmente publica una nota realmente sensacionalista cuyo objetivo, ¿cuál es? Decir (...) que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional", ha señalado.

"Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota de este tamaño. Me sorprendió, porque resulta que hasta la vocera de la CIA (Liz Lyons) salió y dijo que era falso", ha recalcado.

Tanto el Ejecutivo mexicano como la CIA han salido al paso a desmentir a la CNN, que se refirió a la muerte de Francisco 'El Payín' Beltrán, "miembro de nivel medio del Cártel de Sinaloa", en una "misteriosa explosión" en Tecámac, Estado de México, que hizo estallar el vehículo en el que viajaba.

En este sentido, la cadena cita "varias fuentes" que apuntarían a "un asesinato selectivo facilitado por agentes de operaciones de la CIA", una actuación que ha enmarcado en una campaña de la Inteligencia estadounidense en su vecino meridional.

En los últimos meses, las operaciones contra cárteles en México han ido teniendo distintos niveles de involucración por parte de Estados Unidos, aunque en la mayoría de casos se les ha atribuido un rol asociado a la transmisión de información sobre los grupos objetivo.

Con todo, dos agentes de la CIA murieron en un accidente automovilístico el pasado mes en el estado de Chihuahua, horas después de participar en una redada a un laboratorio de metanfetaminas sin constancia del Gobierno federal, que reclamó una investigación sobre la implicación de los operativos norteamericanos.