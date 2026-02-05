Siete partidos opositores, incluido el de Henrique Capriles, anuncian conversaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez

Archivo - El excandidato presidencial de Venezuela Henrique Capriles - Europa Press/Contacto/Elena Fernandez - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado venezolano Stalin González, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, ha anunciado este miércoles el inicio de conversaciones entre siete formaciones políticas, incluida Unión y Cambio del excandidato presidencial Henrique Capriles, con las autoridades del país ahora dirigidas por Delcy Rodríguez.

"Hemos recibido una invitación de (el presidente de la Asamblea Nacional) Jorge Rodríguez para iniciar un proceso de conversación política. Vamos con una agenda clara, enfocada en el bienestar de los venezolanos, el fortalecimiento de la democracia, y una serie de propuestas e inquietudes", ha declarado en su cuenta de X, adjuntando una misiva dirigida a la ciudadanía por parte de los partidos ya citados, además de HF Hagamos Fuerza, MAS, Puente, Lápiz y Cambio en Paz.

En su carta, las siete formaciones han confirmado su asistencia a un "espacio de diálogo" a propuesta del Ejecutivo "con el fin de debatir y discutir problemas de la crisis que agobia a todos los venezolanos", alegando que lo hacen "con responsabilidad".

"Venezuela necesita un cambio profundo y responsable, que deje atrás la lógica del miedo y el fracaso, y abra paso a una forma distinta de hacer política, centrada en la gente y en soluciones reales", han considerado en un documento en el que han querido recordar que hace "más de 27 años en los que nuestra sociedad ha sido obligada a sobrevivir al miedo y la incertidumbre, años donde la política ha fallado en darle soluciones al país".

Las siete han reconocido que participar en estas conversaciones no son "un gesto cualquiera, mucho menos cómodo", pero han defendido que "siempre" han apostado por "resolver nuestras diferencias de forma pacífica". Por ello, han advertido de que "este encuentro no puede ser simbólico: ninguna parte puede imponer soluciones duraderas sin escuchar a toda la sociedad".

"La reconciliación no se construye con gestos vacíos, sino con cambios concretos, reglas claras y confianza. El diálogo solo tiene sentido si produce acuerdos reales, especialmente para quienes más sufren", han señalado, poniendo como ejemplo la ley de amnistía, anunciada recientemente por la que fuera 'número dos' del presidente Nicolás Maduro hasta su captura el pasado 3 de enero en un ataque de Estados Unidos sobre la capital venezolana.

"La convivencia democrática exige respeto, pluralidad y el fin de prácticas que han alimentado el miedo, la persecución y la existencia de presos politicos. Esas reglas están en la Constitución: pluralidad, límites al poder, igualdad y el ciudadano como centro de la política", han concluido.