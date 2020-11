Sindicatos de Paraguay alertan de que los colegios públicos no darán certificados académicos ante la falta de fondos

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) de Paraguay, Miguel Marecos, ha alertado este jueves de que los colegios públicos no entregarán los certificados académicos ni las notas este año si el Gobierno no desembolsa los presupuestos necesarios para ello.

Unas 10.000 instituciones educativas de todo el país no entregarán los certificados de estudios dada la falta de fondos para garantizar la "gratuidad", tal y como ha denunciado.

"Escuelas y colegios públicos no los entregarán simplemente porque en las instituciones no se recibió el concepto de la gratuidad y, de acuerdo con la información de la Administración y Finanzas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con quien nos reunimos hoy, el Ministerio de Hacienda no tiene previsto desembolsar", ha lamentado.

En declaraciones al diario 'ABC Color', ha especificado que "se necesitan miles de hojas, resmas de papel, tinta, tóner (...) arreglar impresoras, adecuar computadoras...". "No está en el campo del Ministerio de Hacienda porque el MEC solicitó varias veces el dinero y no se le dio", ha insistido.

Sobre el número de alumnos que se verán afectados ha dicho que "son unos 45.000", si bien ha indicado que aún se está "monitorizando" la cifra.