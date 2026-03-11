Sindicatos y víctimas del 11M defienden que "se puede ser firme sin ser belicista": "No queremos repetir la historia"

1067922.1.260.149.20260311135648 La presidenta de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Marisol Pérez Urbano, durante el acto homenaje a las víctimas de los atentados del 11M en su 22º aniversario (2004 - 2026), en la estación Atocha-Cercanías, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (Esp - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO, UGT y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo han defendido este miércoles que "se puede ser firme sin ser belicista", han pedido "solidaridad y paz" con motivo del XXII aniversario de los atentados yihadistas del 11-M, que acabaron con la vida de casi 200 personas y dejaron alrededor de 2.000 heridos, y han subrayado que no quieren que se repita la historia.

"No queremos repetir la historia", ha subrayado la presidenta de la asociación, Marisol Pérez, en el homenaje que se ha realizado en la estación de Atocha, en el que se ha puesto el foco en la escalada en Oriente Próximo porque "puede terminar con consecuencias humanas devastadoras".

El acto, que ha arrancado con la pieza 'Poema de madera' del compositor Juan Pagán en versión para dos violines y piano, ha contado con la presencia del delegado del Gobierno, Francisco Martín; la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García; las portavoces de Más Madrid en la Asamblea y en el Consistorio, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente; el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carlos Izquierdo; y las portavoces del PSOE en la Asamblea y el Ayuntamiento, Mar Espinar y Reyes Maroto.

Decenas de personas se han concentrado junto a la escultura 'El día y la noche' de Antonio López para recordar un año más a las víctimas del atentado terrorista. Posteriormente han dejado una ofrenda floral frente a la Estación de Atocha, que han encabezado la presidenta de la asociación y las secretarias generales de CC.OO y UGT, Paloma López y Susana Huertas, respectivamente.

"Hace 23 años el mundo también vivía tiempos de guerra y nosotros sabemos demasiado bien qué ocurrió después. Cuando empiezan las guerras, los poderosos dan órdenes, los ricos financian la contienda y los pobres enviamos a nuestros hijos. Cuando terminan, los poderosos celebran las victorias, los ricos cobran los intereses y las familias encerramos a nuestros hijos. No queremos repetir la historia", ha insistido Pérez.

Durante su intervención, ha señalado que las víctimas "miran con preocupación" lo que está ocurriendo en el mundo, no solo en Ucrania o Gaza, sino también en Irán. "Las víctimas del terrorismo sabemos bien que las guerras rara vez se quedan donde empiezan. Sus consecuencias viajan y atraviesan fronteras", ha advertido.

RECUERDO A ADAMUZ

Asimismo, la presidenta de la asociación ha agradecido "con todo el cariño" a los servicios públicos por su presencia "cuando la ciudadanía lo necesitaba". Ha trasladado también su solidaridad con las víctimas del accidente de tren en Adamuz, cuyas imágenes "despertaron recuerdos dolorosos".

Por otra parte, ha pedido conocer más información sobre el nuevo monumento que el Ayuntamiento de Madrid va a construir tras las obras de Metro, así como la escultura de San Agustín de Guadalix, que fue posteriormente reubicada y renombrada para honrar a la Guardia Civil.

"Resulta difícil explicar y más aún comprender que un reconocimiento necesario a las fuerzas de seguridad se realice reutilizando un monumento previamente dedicado a otras víctimas. Ni unos ni otros merecen, merecemos, homenajes así", ha señalado.

"SER FIRME SIN SER BELICISTA"

En el homenaje, la secretaria general de CC.OO Madrid ha remarcado que este acto es "imprescindible" y que hay que seguir manteniendo "pese a que hay mucha gente y algunas instituciones que pretenden reescribir la historia y borrar el recuerdo de estas víctimas del terrorismo".

"Estamos asistiendo a cómo se reescribe la historia. La guerra no puede ser la solución a ningún conflicto. Hay que apostar por el derecho internacional, terminar cualquier acción de violencia y llegar a la paz. Cualquier violencia lo que hace es engendrar más violencia, como lamentablemente nosotros hemos visto en aquel fatídico 11 de marzo", ha indicado López.

Por su parte, la secretaria general de UGT Madrid ha subrayado que "se puede ser firme sin ser belicista" y ha remarzado que "se puede condenar una agresión sin justificar ninguna intervención que viole la legalidad internacional".

"Que se puede defender a la población civil sin alimentar la espiral de violencia. Y que se puede trabajar por la paz desde la diplomacia, el diálogo y la cooperación, sin renunciar a señalar con claridad qué vulneraciones del derecho internacional son inaceptables", ha expresado Huertas.

"SEÑORES DE LA GUERRA"

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, Mónica García ha subrayado el papel del Gobierno de España, que es "un faro moral internacional que dice no a la guerra", que a su vez "recoge el reclamo de una ciudadanía que aquel 11 de marzo se echó a las calles a ayudar, a donar sangre, a ser útiles y que dijo un no a las mentiras".

"El Gobierno está donde tiene que estar y la derecha está donde siempre ha estado: del lado de la mentira. Siempre ha estado del lado de los señores de la guerra y de aquellos que luchan en contra de los intereses de nuestro propio país y de la vida", ha censurado, acompañada por Bergerot y Maestre.

Asimismo, ha cargado contra una derecha que "sigue apoyando guerras ilegales e ilegítimas, como la que impulsado Estados Unidos e Israel". "La derecha está donde siempre ha estado, siempre ha estado en el lado de la mentira. Tenemos que recordar las mentiras que sucedieron al 11 de marzo durante años intentando atribuir este acto terrorista a la banda terrorista ETA", ha apuntado.

Por su parte, Mar Espinar ha manifestado que este homenaje a las víctimas del 11-M recuerda "el rechazo que tiene el pueblo español y el pueblo madrileño hacia todas las formas de violencia, de terrorismo y de la guerra".

"El mejor homenaje que podemos hacer a las 193 personas que nos dejaron en el peor atentado de nuestra historia es precisamente recordar lo que unió en ese momento al pueblo español y al pueblo madrileño, ahora acompañado también de su Gobierno. Ese sentimiento de paz, de no permitir que las formas de violencia nos arrebaten nuestra forma de convivencia", ha concluido.