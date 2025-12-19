Arabia Saudí y Qatar celebran el levantamiento definitivo de las sanciones económicas de EEUU a Siria

Archivo - 14 March 2025, Syria, Yarmouk: The sun sets over the Palestinian refugee camp of Yarmouk, ravaged during the Syrian war. Yarmouk used to be the largest Palestinian refugee camp in Syria. Before the war, around 1 million people used to live there - Ximena Borrazas/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí y de Qatar han aplaudido este viernes la decisión adoptada por el Congreso de Estados Unidos de levantar, de manera permanente, las sanciones impuestas en su día al ya depuesto régimen sirio del expresidente Bashar al Assad, en lo que representa la reapertura de los mercados internacionales a la república árabe.

"El Reino de Arabia Saudí acoge con satisfacción la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones impuestas a la República Árabe Siria, en virtud de la Ley César, y subraya que esta medida apoyará la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo en Siria de una manera que satisfaga las aspiraciones del hermano pueblo sirio", ha manifestado el Ministerio de Exteriores saudí a través de un comunicado publicado en su cuenta de X.

El levantamiento de las sanciones a Siria está reflejado en la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional aprobada por ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, un texto que recoge la partida de gasto de Defensa para el año fiscal 2026 y que, entre sus 3.000 páginas, incluye la anulación de la Ley César para Siria, la base legal de una ola de sanciones dirigida para aislar al antiguo régimen de Al Assad por la supuesta comisión de crímenes de guerra y contra la Humanidad.

El retorno de la inversión extranjera a Siria se antoja crucial para la reconstrucción del país, según estimaciones del Banco Mundial, que estima en unos 200.000 millones de euros la cantidad mínima necesaria para restaurar las infraestructuras básicas de Siria tras cerca de catorce años de guerra antes de la huida de Al Assad en diciembre de 2024 por una ofensiva de yihadistas y rebeldes.

Qatar considera igualmente la decisión como un "paso importante para apoyar la estabilidad y la prosperidad en Siria" y confía en que contribuya "a abrir nuevos horizontes para la cooperación y las alianzas con diversos países, allane el camino para el retorno de las inversiones y facilite el flujo de ayuda internacional".

"Estos avances contribuirán a acelerar la recuperación económica y a devolver a Siria el lugar que le corresponde en el panorama económico mundial", ha añadido.

También Jordania se ha pronunciado en prácticamente los mismos términos al levantamiento de las sanciones. El portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Fuad al Majali, sí que ha aprovechado para trasladar directamente su agradecimiento "al presidente estadounidense, Donald Trump, y su decisión de levantar las sanciones".

En un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias Petra, Al Majali ha reafirmado que Jordania "apoyará la reconstrucción de Siria sobre bases que garanticen su unidad, soberanía, seguridad y estabilidad, salvaguarden la integridad de su territorio y sus ciudadanos, y preserven los derechos de todos los sirios".