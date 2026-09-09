Aumentan a catorce los muertos en la explosión de un depósito de armas en Idlib, en el noroeste de Siria

Archivo - 16 July 2025, Syria, Damascus: A tattered Syrian flag waves at the Syrian General Staff Headquarters, after it was hit by Israeli airstrikes on Damascus. Photo: Moawia Atrash/dpa - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de una explosión registrada este miércoles en un depósito de armas en los alrededores de la ciudad siria de Sarmada, situada en la provincia de Idlib (noroeste), ha ascendido a catorce, según han confirmado las autoridades.

La oficina de comunicación del gobernador de Idlib ha señalado en un breve comunicado en redes sociales que "el balance de víctimas de la explosión en un almacén de armas en Sarmada ha aumentado a catorce, con once heridos". "Este balance aún no es definitivo", ha dicho, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del suceso.

La detonación ha tenido lugar en una instalación temporal utilizada para reunir armas y restos explosivos junto a una carretera cerca de Sarmada. Varios empleados del Ministerio de Defensa están entre los heridos, según fuentes de la cartera citadas por la agencia estatal siria de noticias, SANA.