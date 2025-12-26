Siria.-AMP.- Aumentan a cinco los muertos por una explosión en una mezquita en un barrio de mayoría alauí de Homs, Siria

Archivo - March 26, 2025, Homs, Syria: Men on a motorbike in a damaged neighbourhood in Homs. Homs, Syria's third largest city, was once known as the ''capital'' of the revolution. - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de una explosión registrada este viernes en una mezquita situado en un barrio de mayoría alauí de la ciudad siria de Homs, situada en el oeste del país, ha ascendido a cinco, según han confirmado las autoridades.

El Ministerio de Sanidad sirio ha indicado que cinco personas han muerto y 21 han resultado heridas a causa de la explosión, que ha tenido lugar en la mezquita Imam Alí ibn Abitalib, ubicada en el barrio de Uadi al Dahab, tal y como ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, ha elevado a seis los fallecidos y ha resaltado que la mezquita era frecuentada por alauíes. "La naturaleza de la explosión sigue sin estar clara, incluidas las posibilidades de que fuera un atentado suicida o un ataque con bomba", ha zanjado.

Las autoridades no se han pronunciado por ahora sobre las causas del incidente. Las fuerzas de seguridad se han desplegado en la zona, mientras que imágenes publicadas por medios sirios muestran daños en el interior de la mezquita.