Siria.- AMP.- Las autoridades kurdas de Siria declaran el estado de movilización general ante el avance del Ejército

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la región semiautónoma del noreste de Siria han declarado el estado de movilización general entre la población tras los avances en las últimas horas del Ejército sirio por la región después del fracaso del alto el fuego este pasado sábado; una ofensiva que amenaza con desatar una crisis adicional en los campos de familias de yihadistas de Estado Islámico, de cuya custodia se encargan los kurdos.

En las últimas horas, el Ejército sirio se ha hecho con el control de la estratégica ciudad de Tabqa, en la zona rural de la provincia de Raqqa, así como la cercana presa del Éufrates, en medio de una nueva ofensiva que ha puesto a las autoridades kurdas de la región en estado de alerta máxima.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), el Ejército "oficioso" de la región, han denunciado que los militares han incumplido los términos del cese de hostilidades sin ningún tipo de miramientos, primero entrando en localidades antes de que las FDS pudieran retirarse por completo y después atacando ciudades fuera de los términos del acuerdo.

El Gobierno sirio, por su parte, denuncia ataques no provocados contra sus fuerzas y la participación de guerrilleros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), vinculados ideológicamente a gurpos que forman parte de las FDS y declarados como organización terrorista por Turquía, aliada de las autoridades sirias, si bien se encuentran en proceso de disolución.

Mientras Estados Unidos (aliado de las FDS en la lucha contra Estado Islámico) y Francia han vuelto a llamar al cese de hostilidades en las últimas horas, la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) ha declarado que la situación es insostenible.

"Nos encontramos en una coyuntura crítica: o resistimos y vivimos con dignidad, o nos vemos sometidos a toda forma de opresión y humillación. En consecuencia, hacemos un llamamiento a nuestro pueblo a responder a la decisión de movilización general", hace saber en un comunicado.

La AANES habla de una "guerra existencial" y "para preservar los logros de la revolución y nuestra identidad, solo hay una opción: la resistencia popular", por lo que hace un llamamiento al pueblo "a unirse para hacer frente a este brutal ataque y a garantizar que todos permanezcan en alerta máxima".

En un comunicado posterior, el comandante de las FDS, Mazloum Abdi, ha pedido al pueblo kurdo-sirio que se una "en torno a sus hijos entre nuestros combatientes y a mostrar coraje y fe", antes de confirmar que, mientras continúan las hostilidades, la AANES y las FDS prosiguen con sus "esfuerzos para lograr la distensión y un alto el fuego con la ayuda de actores internacionales".

LOS CAMPAMENTOS DE FAMILIAS DE ESTADO ISLÁMICO, UNA "BOMBA DE RELOJERÍA"

Hay que tener en cuenta además que en el noreste de Siria se encuentran los campamentos de Al Hol y Roj se encuentran todavía miles de familiares de yihadistas de Estado Islámico bajo custodia de las fuerzas kurdas. La situación allí, de por sí enormemente peligrosa, podría agravarse todavía más con el avance del Ejército sirio, según ha avisado el copresidente de la oficina de Asuntos de Personas Desplazadas y Refugiados de la AANES, Sheijmous Ahmed.

"Las continuas operaciones militares de las facciones afiliadas al gobierno de Damasco amenazan con desestabilizar la seguridad no solo a nivel local, sino que también representan un peligro para la paz civil y la estabilidad regional, dada la precaria situación de seguridad en los campamentos y prisiones donde se encuentran los miembros de Estado Islámico. Esto podría provocar una explosión de seguridad a gran escala, como una bomba de relojería", ha avisado.

"Estas condiciones peligrosas podrían llevar a la suspensión o al cese total de las operaciones humanitarias llevadas a cabo por organizaciones internacionales, lo que exacerbaría el sufrimiento humanitario y pondría en riesgo a miles de civiles, especialmente mujeres y niños", ha añadido.