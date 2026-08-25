El comandante en jefe de las FDS anuncia la disolución de la milicia kurdo-árabe tras el acuerdo con Damasco

Archivo - El comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, en una imagen de archivo - TELGRAM DE UNIDADES DE PROTECCIÓN POPULAR (YPG)

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, ha anunciado este martes la disolución formal de la milicia kurdo-árabe como "fuerza militar independiente", como parte del acuerdo de integración firmado a finales de enero con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara.

"Tras el acuerdo con el presidente Al Shara y una vez completada la integración de nuestras fuerzas en las brigadas del Ejército sirio, anunciamos hoy el fin de la misión de las Fuerzas Democráticas Sirias y declaramos, con toda responsabilidad, su disolución como fuerza militar independiente", ha señalado durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Presidencia siria, en Damasco.

Abdi ha defendido la decisión ante el "momento histórico" que vive el país: "Cerramos una página importante de la historia de Siria y comenzamos a escribir una nueva, cuyo lema es la paz, la estabilidad y la reconstrucción de la patria", ha declarado, en una comparecencia que ha tenido lugar tras un encuentro con el mandatario sirio.

El hasta ahora jefe militar de las FDS ha destacado que sus integrantes han asumido una "gran responsabilidad durante una de las etapas más difíciles" que ha sufrido Siria, defendiendo a los sirios tanto del "régimen" de Hafez y Bashar al Assad como del "terrorismo" de Estado Islámico, pero ha reconocido que las circunstancias han cambiado.

"Queremos que este día sea el comienzo de una verdadera transición de los campos de batalla a los campos de la reconstrucción, de la era de las armas a la era de la paz, y de la etapa de la defensa de Siria a la etapa de la construcción de Siria", ha manifestado, tras dedicar unas palabras a sus "mártires", a quienes recordarán "porque no lucharon por la guerra, sino para que llegara un día en el que los sirios no tuvieran que luchar".

Abdi ha aprovechado para defender la educación en lengua kurda como un "derecho" y ha anunciado que trabajará durante los próximos meses para avanzar en la aplicación del decreto firmado por Al Shara en enero garantizando los derechos e identidad kurdas.

"El presidente ha anunciado en varias ocasiones la protección de este derecho. Le hemos solicitado una postura abierta con respecto al derecho a la educación en la lengua materna (del pueblo kurdo) y al desarrollo de la resolución actual en el futuro", ha apuntado.

El acuerdo de integración, mediado por Estados Unidos, fue firmado el 29 de enero por Al Shara y Abdi, después de días de combate por una nueva ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las tropas kurdas en el norte y el noreste del país asiático.

El asunto era uno de los más espinosos debido a las diferencias entre las partes sobre cómo debería acometerse esta integración, en medio de llamamientos de Washington en favor de Damasco y su exigencia de mantener el control de todo el territorio y evitar algún tipo de autonomía en manos de las autoridades kurdas.