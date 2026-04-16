Damasco da por completado el proceso de entrega de bases en las que EEUU tenía soldados desplegados en Siria

Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

El Gobierno sirio destaca sus esfuerzos para "unificar el país" y asegura estar capacitado para combatir el terrorismo

EEUU confirma que sus fuerzas han completado "la entrega de todas las grandes bases en Siria"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad han asegurado este jueves que el proceso de entrega de base s militares por parte de Estados Unidos ha sido completado, al tiempo que ha dado las gracias a Washington por el proceso, que pone fin a la "misión militar" estadounidense en el país asiático.

El Ministerio de Exteriores sirio ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "aplaude la finalización de la entrega al Gobierno sirio de instalaciones militares en las que previamente estaban presentes fuerzas estadounidense en Siria", sin que Washington se haya pronunciado al respecto.

"La extensión de la autoridad del Estado sirio sobre áreas que anteriormente habían estado fuera de su control, incluidas el noreste y las regiones fronterizas, es el resultado de los esfuerzos sostenidos del Gobierno sirio para unificar el país dentro del marco de un solo Estado", ha manifestado.

Así, ha recalcado que este proceso de transferencia de instalaciones "refleja además la exitosa integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en las estructuras nacionales y la asunción por parte del Estado sirio de la plena responsabilidad de combatir el terrorismo y abordar las amenazas regionales en su territorio".

"El Gobierno sirio considera que la decisión de Estados Unidos de completar su misión militar en Siria refleja un análisis compartido de que las circunstancias que originalmente requirieron la presencia militar estadounidense en Siria, es decir, contrarrestar el ascenso regional de Estado Islámico, han cambiado de forma fundamental", ha argumentado.

En este sentido, ha defendido que "el Estado sirio es hoy plenamente capaz de liderar los esfuerzos antiterroristas desde dentro, en cooperación con la comunidad internacional", al tiempo que ha destacado que el proceso de entrega de estas instalaciones "se llevó a cabo con gran profesionalidad" y con "plena coordinación".

Damasco ha argüido que este hecho refleja también "la naturaleza constructiva de la relación que se ha desarrollado entre Damasco y Washington" tras la "histórica reunión" celebrada en noviembre de 2025 en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario interino sirio, Ahmed al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

"Siria sigue comprometido a avanzar en esta trayectoria mediante el fortalecimiento de la diplomacia, el desarrollo de asociaciones económicas y la ampliación de las áreas de cooperación de manera que sirvan a los intereses de ambos países", ha zanjado la cartera.

Apenas unas horas antes, el Ministerio de Defensa sirio anunció que Damasco se había hecho con el control de la base aérea de Qasrak, en la provincia de Hasaka, después de que las instalaciones fueran transferidas por Estados Unidos, según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.

ENTREGA DE "TODAS LAS GRANDES BASES"

Por su parte, un portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado en declaraciones concedidas a Europa Press que "las fuerzas estadounidenses han completado la entrega de todas las grandes bases en Siria", sin más detalles sobre sus ubicaciones.

Así, ha enmarcado estos trabajos en "una transición deliberada y fundamenada en condiciones por parte de la operación 'Resolución Inherente'", antes de agregar que "las fuerzas estadounidenses siguen apoyando los esfuerzos antiterroristas encabezados por los socios, esenciales para garantizar una derrota duradera de Estado Islámico y un refuerzo de la seguridad regional".

La operación fue lanzada en junio de 2014 por parte de la coalición internacional contra Estado Islámico, liderada por Estados Unidos, para hacer frente a la ofensiva relámpago del grupo yihadista, que se hizo con partes de Irak y Siria en las que declaró un 'califato' encabezado por su entonces líder, Abú Bakr al Baghdadi.

Uno de los principales socios en esta labor fueron durante años las FDS --encabezadas por la milicia kurdo-siria Unidades de Protección Popular (YPG)--, si bien Washington anunció en enero el fin de su apoyo militar a esta coalición de formaciones armadas, en favor de las autoridades de transición en Damasco.

El Gobierno de transición de Siria y las FDS firmaron en enero de este año un acuerdo de reintegración, alcanzado precisamente con mediación de Estados Unidos tras semanas de enfrentamientos a raíz de una nueva ofensiva gubernamental contra las zonas controladas por las autoridades kurdas.

Al Shara y el líder de las FDS, Mazloum Abdi, han mantenido este mismo jueves una reunión en Damasco para abordar la aplicación del acuerdo de reintegración firmado el 29 de enero, así como los "próximos pasos" en este proceso en el país asiático, sin que ninguna de las partes haya dado por ahora más detalles acerca del encuentro.

El acuerdo es considerado clave para la estabilización del país tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por HTS, en medio del acercamiento de Al Shara a Washington y otros países occidentales que hasta entonces le buscaban por su papel en el citado grupo yihadista.