Siria.- AMP.- EEUU realiza "ataques a gran escala" sobre objetivos de Estado Islámico en Siria

Archivo - July 7, 2025, Uscentcom Aor, Jordan: A U.S. Air Force F-15E Strike Eagle fighter aircraft with the 366th Fighter Wing during a combat patrol over the middle east as part of Operation Prosperity Guardian, July 7, 2025 in the USCENTCOM AOR. - Europa Press/Contacto/A1c Christopher Lyons/U.S Ai

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este sábado de que han lanzado "ataques a gran escala" sobre objetivos del grupo Estado Islámico en varios puntos de Siria.

"Estos ataques forman parte de la Operación Ojo de Halcón lanzada y anunciada el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente (Donald) Trump en respuesta directa al ataque mortífero de Estado Islámico contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira", ha explicado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses en un comunicado.

En las últimas semanas las autoridades sirias y la Coalición Internacional contra Estado Islámico han lanzado una serie de operaciones contra el grupo yihadista en represalia por la muerte el pasado 13 de diciembre de tres estadounidenses en una acción de un presunto miembro del grupo cerca de Palmira.

Los ataques de este sábado han comenzado aproximadamente a las 12.30 horas de la Costa Este estadounidenses, es decir a las 20.30 horas en Siria (18.30 horas en la España peninsular).

"Los ataques de hoy han tenido como objetivo a Estado Islámico en Siria en el marco de nuestra iniciativa para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, evitar futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región", ha explicado el Manco Central.

El comunicado destaca que la postura transmitida es "fuerte": "si hacéis daño a nuestros combatientes, os encontraremos y os mataremos, estéis donde estéis en todo el mundo sin importar lo mucho que intentéis evadir la justicia".

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Londres, pero con informantes dentro del país, ha recogido que en la tarde de este sábado helicópteros estadounidenses han atacado posiciones de Estado Islámico en el desierto de Al Tabni, en el oeste de la provincia de Deir Ezzor. La cadena Syria TV ha informado de hasta tres explosiones en la zona por ataques estadounidenses en Aita y Shiha, en Al Tabni.

El portal Al Sharqiya ha informado también de ataques en Al Tabni y apunta además a otras acciones militares en Yabal al Dahik, en el desierto de Al Sujná, en Homs, así como en Tulul al Safa, en el desierto de Sueida.