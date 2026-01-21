EEUU traslada "con éxito" a Irak a 150 miembros de Estado Islámico encarcelados en el noreste de Siria

February 14, 2025, Hasaka, Syria: A cell in Panorama prison in northeast Syria, containing men who are accused of affiliation with the so-called Islamic State. Authorities say some 4,500 people of 46 different nationalities are being held in the Panorama - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

Hasta 7.000 presos del grupo yihadista podrían ser transferidos a instalaciones iraquíes

El comandante del CENTCOM pide a Al Shara que se "evite cualquier acción que pueda interferir" en estos traslados

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha trasladado "con éxito" a un "lugar seguro" de Irak a un total de 150 combatientes del grupo yihadista Estado Islámico que permanecían detenidos en una prisión ubicada en el noreste de Siria.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha detallado en un comunicado que Washington ha puesto en marcha una nueva misión para "transferir a detenidos de Estado Islámico desde el noreste de Siria a Irak para ayudar a garantizar que los terroristas permanezcan en centros de detención seguros".

Los 150 combatientes se encontraban recluidos en un centro de detención en Hasaka. En virtud de la misión impulsada por Washington, hasta 7.000 miembros de Estado Islámico podrían ser trasladados desde Siria hacia instalaciones "seguras" controladas por Irak.

"Estamos coordinándonos estrechamente con los socios regionales, incluyendo con el Gobierno iraquí, y apreciamos sinceramente su papel en garantizar la derrota duradera de Estado Islámico", ha expresado el comandante del CENTCOM, Brad Cooper, en un comunicado.

En este sentido, ha resaltado que el "traslado ordenado y seguro" de los miembros del grupo yihadista "es fundamental para evitar una fuga", algo que "podría representar una amenaza directa para Estados Unidos y para la seguridad regional".

Más tarde, Cooper ha hablado por teléfono con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, con quien ha conversado "sobre la importancia de que las fuerzas del Gobierno sirio se adhieran al alto el fuego con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y apoyen el traslado coordinado de detenidos de Estado Islámico de Siria a Irak".

"Cooper ha informado al presidente sobre el plan del CENTCOM para un traslado ordenado y seguro de hasta 7.000 detenidos y ha expresado su deseo de que las fuerzas sirias, así como todas las demás fuerzas, eviten cualquier acción que pueda interferir", ha resaltado.

De igual forma, ambos ha reafirmado su "firme compromiso con la derrota definitiva de Estado Islámico en Siria". "Prevenir un resurgimiento de Estado Islámico en Siria aumenta la seguridad de Estados Unidos, la región y el mundo", ha sentenciado.

El enviado de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, dio por terminado en la víspera el apoyo militar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la lucha contra Estado Islámico, a favor de las autoridades de transición en el país, e instó a la integración de las fuerzas kurdo-árabes en el Estado sirio.

El Gobierno sirio ha declarado este mismo miércoles como "zonas restringidas" el campamento de desplazados de Al Hol y las prisiones que albergan a combatientes de Estado Islámico en la provincia siria de Hasaka tras la retirada de las FDS del territorio en virtud del acuerdo firmado con el Gobierno liderado por el presidente de transición, Ahmed al Shara.

El acuerdo determina que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".