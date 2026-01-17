Siria.- AMP.- El Ejército sirio asume el control de Deir Hafer tras la retirada de las fuerzas kurdas-árabes

ALEPPO, Jan. 10, 2026 -- Members of Syria's internal security forces are seen deployed at the entrance of the Sheikh Maqsoud neighborhood in Aleppo, northern Syria, Jan. 10, 2026. The Syrian interim government on Friday accused the Kurdish-led Syrian Dem - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Siria ha anunciado este sábado que ha asumido el control de la localidad de Deir Hafer poco después de que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) anunciaran su retirada de la zona como parte de las medidas para rebajar la tensión tras los combates en la próxima ciudad de Alepo.

"El Ejército ha tomado el control total de la ciudad de Deir Hafer en la zona rural del este de Alepo", ha indicado el mando sirio en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias del país, SANA, poco después de que el comandante de las FDS, Mazloum Abdi, anunciara su retirada de la zona.

"Basándonos en los llamamientos de países amigos y mediadores", indicó Abdi, "y en nuestra demostración de buena fe para completar el proceso de integración y nuestro compromiso de aplicar los términos del acuerdo del 10 de marzo, hemos decidido retirar nuestras fuerzas mañana a las 7.00 horas de las actuales zonas de contacto al este de Alepo, que han estado bajo ataque durante dos días, hacia un redespliegue en zonas al este del Éufrates".

DAMASCO: "PERSISTE EL PELIGRO"

Su anuncio llega a la vez que el Ejército de Siria ha advertido de que "persiste el peligro para Alepo", a pesar de "los intentos de algunos mediadores por intervenir y eliminar las amenazas en la región", puesto que sus fuentes han detectado la llegada desde Irak de un destacado miliciano vinculado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) "para liderar las operaciones" en Alepo.

El Mando de Operaciones del Ejército ha confirmado en un comunicado recogido por la agencia de noticias SANA que "las milicias terroristas de las FDS y el PKK han desplegado un gran número de drones iraníes", en el marco de su "preparación para nuevos ataques contra la población civil, y han "observado la llegada de nuevos grupos de milicias", así como de "remanentes del antiguo régimen".

En este sentido, ha indicado que está "trabajando para proteger a los civiles en la zona que las FDS y sus aliados utilizan como plataforma de lanzamiento para sus operaciones militares contra la población siria", enfatizando que "defenderá a la población civil y preservará la soberanía" del país.

LAS FDS DENUNCIAN UNA CAMPAÑA DE "MENSAJES MALICIOSOS"

Las FDS han rechazado tajantemente estas informaciones. "Las autoridades de Damasco siguen difundiendo mentiras sistemáticas sobre la posesión de drones iraníes por parte de nuestras fuerzas o la presencia de combatientes extranjeros en sus filas", han indicado en un mensaje publicado en redes sociales.

"Estas afirmaciones forman parte de una campaña deliberada de desinformación con mensajes maliciosos dirigidos a actores internacionales específicos, en un claro intento de empañar la reputación de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y socavar su papel, y en un esfuerzo desesperado por sabotear sus relaciones con socios y organismos internacionales", han añadido.

Los combates de la semana pasada estallaron después de que Damasco y las FDS no lograran avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Al Assad.

Abdi, y el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara, firmaron en marzo de 2025 un acuerdo que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.