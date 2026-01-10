ALEPPO, Jan. 10, 2026 -- Buses to evacuate Syrian Democratic Forces (SDF) fighters who want to leave the area are seen lining up to enter the Sheikh Maqsoud neighborhood in Aleppo, northern Syria, Jan. 9, 2026. The Syrian interim government on Friday acc - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Siria ha anunciado este sábado por la mañana que ha completado su despliegue en el barrio de Seij Masud, en la ciudad de Alepo, escenario en los últimos días de violentos combates contra las milicias kurdas-arabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en pleno bloqueo de las conversaciones de integración de la guerrilla en la estructura nacional de seguridad.

"La Dirección de Operaciones del Ejército Árabe Sirio ha anunciado la finalización de su operación de peinado en Seij Masud", ha anunciado el Ejército en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias siria SANA. Sin embargo, insiste a la población del barrio, de mayoría kurda, que no salga todavía a la calle por la presencia de elementos escondidos" de las FDS.

Las FDS han respondido a través de su portavoz, Farhad Shami, que que el Ejército sirio no está en modo alguno al mando de la ciudad y que se trata de "afirmaciones falsas y engañosas, que no guardan relación con la realidad y se inscriben en el contexto de un intento fallido de encubrir los crímenes y las graves violaciones cometidas por las milicias del gobierno de Damasco contra civiles".

El portavoz de las FDS, en un post de X, ha denunciado también la continuación de "brutales bombardeos con artillería y tanques contra el barrio, constituyendo una conducta criminal sistemática encaminada a sembrar el terror entre la población y destruir infraestructuras, incluidos hospitales, en flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y humanitarias".

Fuentes de la agencia Firat hablan de combates en tres calles del barrio desde primera hora de esta mañana, y de asaltos del Ejército sirio al hospital Jaled Fajar, donde ahora mismo hay combatientes de las FDS, el Ejército oficioso de la Administración Autónoma del Noreste de Siria, intentando proteger a los pacientes, según estas autoridades.

La AANES ha llegado a avisar de que ahora mismo hay riesgo de que el hospital se convierta en el escenario de un "genocidio y una masacre", y que los bombardeos que está denunciando del Ejército sirio son "un crimen de guerra y una clara violación del derecho internacional".

Es más, los combates se están recrudeciendo hasta tal punto que medios afines a las fuerzas kurdas, como la agencia ANHA, ha confirmado que varios miembros de las fuerzas de seguridad internas kurdas, Asayish, su equivalente policial, se están inmolando en ataques suicidas "para proteger a la población civil de las masacres".