El Gobierno anuncia un alto el fuego con las FDS que le da el control estratégico del noreste del país

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, firma un acuerdo de alto el fuego con las FDS - PRESIDENCIA DE SIRIA

Damasco gobernará Deir Ezzor, Raqqa y Hasaka, gestionará sus recursos y custodiará los campos de detención de familias de Estado Islámico

EEUU celebra un "punto de inflexión" y pide a las partes que culminen unas difíciles negociaciones de integración

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha anunciado este domingo un alto el fuego con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que concede a Damasco el control absoluto de los puntos estratégicos de la región semiautónoma del noreste del país, concretamente Raqqa, Deir Ezzor y Hasaka, a cambio de la integración de sus autoridades locales y de las milicias kurdas-árabes en la estructura militar, de seguridad y civil del país.

El anuncio del acuerdo ha sido efectuado por Presidencia siria y de momento ni la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) ni las FDS, su "ejército" oficioso, comenzando por su comandante en jefe, Mazloum Abdi, se han pronunciado al respecto, aunque sí lo ha hecho el enviado especial de EEUU, Tom Barrack, quien ha celebrado el documento e insistido en que ambas partes culminen con éxito sus negociaciones de integración.

Los términos principales del acuerdo estipulan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la AANES como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".

Las FDS se comprometen a retirarse a "la zona al este del río Éufrates" mientras el Gobierno sirio asume el control de todos los cruces fronterizos y yacimientos de petróleo y gas de la región, cuya protección estará "garantizada por fuerzas regulares para garantizar el retorno de los recursos al Estado sirio".

Las milicias podrán presentar "una lista de líderes" nominados por su cúpula "para ocupar altos cargos militares, de seguridad y civiles dentro de la estructura del Gobierno central" en lo que se trataría de la culminación de las, hasta ahora, fallidas negociaciones de integración con la AANES, que ha exigido un sistema federal con completa autonomía.

El acuerdo de alto el fuego implica también que las FDS y las autoridades del norte y el este de Siria reconocerán el reciente decreto firmado por Al Shara que ratifica la existencia de una "identidad kurda" en el país, a pesar de que hace solo un par de días, los kurdos exigían que sus derechos se vieran consagrados en una Constitución nacional y no en un texto, como describieron, "provisional" como entendían al decreto.

El Gobierno sirio se hará cargo de los campamentos de familiares de la organización yihadista Estado Islámico, hasta ahora bajo custodia de las fuerzas kurdas, y garantiza que ofrecerá a Estados Unidos su plena cooperación en la lucha contra las células del grupo terrorista, donde las milicias kurdas juegan un papel instrumental como aliadas de Washington.

EEUU CELEBRA EL ACUERDO

El enviado especial de Estados Unidos a la región, Tom Barrack, ha celebrado el acuerdo como un "punto de inflexión" que, espera, impulse una inercia positiva para concretar las negociaciones.

Barrack, que horas antes del anuncio del alto el fuego se ha visto las caras con Al Shara en Damasco, ha elogiado al Gobierno sirio y a las FDS "por sus constructivos esfuerzos para alcanzar el acuerdo de alto el fuego de hoy, allanando el camino para un diálogo y una cooperación renovados hacia una Siria unificada".

El enviado especial de EEUU ha aplaudido a "dos grandes líderes sirios", como ha descrito a Al Shara y al comandante Abdi quienes, "impulsados por la visión compartida de liberar a su país y a su pueblo de la tiranía, se han unido para forjar un futuro más brillante para todos los sirios".

"Este acuerdo de alto el fuego representa un punto de inflexión crucial, en el que antiguos adversarios han decidido priorizar la colaboración en lugar de la división", ha añadido.

"Estados Unidos", ha avisado no obstante Barrack al Gobierno sirio, "espera con interés la integración fluida de nuestro socio histórico en la lucha contra Estado Islámico", en referencia a las milicias kurdas.

"La difícil labor de ultimar los detalles de un acuerdo de integración comienza ahora, y Estados Unidos respalda firmemente este proceso en cada etapa, mientras salvaguardamos nuestros intereses vitales de seguridad nacional para derrotar a Estado Islámico", ha manifestado.