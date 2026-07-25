Guterres denuncia en Siria las "permanentes violaciones" territoriales de Israel

25 July 2026, Syria, Damascus: Syria's Foreign Minister Asaad al-Shaibani and UN Secretary-General Antonio Guterres hold a joint press conference in Damascus. Photo: Mohammed Al-Rifai/dpa - Mohammed Al-Rifai/dpa

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado durante su histórica visita de este sábado a Siria que Israel está cometiendo "permanentes violaciones" de la integridad territorial del país al tiempo que ha lamentado que la composición actual del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, aliado israelí, mantiene derecho a veto, están imposibilitando una solución al conflicto histórico en los Altos del Golán.

Los Altos son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, un movimiento no reconocido por parte de la comunidad internacional.

Además, Israel violó en diciembre de 2024 el Acuerdo de Separación con Siria al entrar en la porción de los Altos del Golán bajo supervisión de la ONU aprovechando el colapso del régimen de Bashar al Assad. El Gobierno israelí justificó la medida por motivos de seguridad dada la incertidumbre del momento pero sigue sin retirarse a pesar de la instalación de un nuevo Gobierno bajo el mandato del antiguo líder yihadista Ahmed al Shara, reconocido por Estados Unidos.

Guterres, en la primera visita a Siria de un secretario general de la ONU desde 2009, ha insistido en que la posición de la institución internacional sigue siendo "muy clara" en contra de "cualquier violación de la integridad territorial" de cualquier país. Las de Israel en Siria tienen carácter "permanente", en su opinión. "Los Altos del Golán pertenecen a Siria y es una postura que Naciones Unidas defiende sin ningún tipo de prescripción".

Vista la situación, Guterres ha estimado que la comunidad internacional tiene que adoptar "un papel más proactivo" frente a una situación "intolerable" que "tiene que terminar".

Guterres, que no puede resolver esta crisis "chascando los dedos" ha apuntado al Consejo de Seguridad. "Seamos claros: aquí nos encontramos con una dificultad, porque el órgano que se suponía debía abordar estas cuestiones es efectivamente el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad tiene divisiones geopolíticas que son conocidas".

El secretario general de la ONU ha sumado otro problema en el Consejo, como es su "legitimidad" porque "su composición ya no se corresponde con las realidades del mundo actual" y el uso del poder de veto "ha evitado en muchas circunstancias las acciones que serían necesarias para garantizar que se respete el derecho internacional".

Con todo, Guterres ha declarado que no tiene intención de abandonar esta cuestión. "No nos rendiremos. Y mantendremos firmemente nuestra posición y nuestra firme defensa de que la comunidad internacional reconozca que lo que es de Siria es de Siria, y nadie se lo puede quitar", ha prometido.

Además, el secretario general ve motivos para el optimismo. "Hoy, Siria se encuentra en un momento de posibilidad", ha dicho sobre un país que tiene ahora la oportunidad de "sentar las bases para un futuro más estable, más inclusivo y más próspero para todos los sirios".

Para ello, ha recomendado a las autoridades, "hará falta que cada sirio vea un lugar para sí mismo en el futuro de su país", en referencia a los problemas de fragmentación que siguen afectando a siria, en especial dado los conflictos todavía vigentes con la poblacion kurda.