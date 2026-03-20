Siria.- AMP.- Israel bombardea posiciones de las fuerzas de Siria tras nuevos combates con milicianos drusos en Sueida

Archivo - DAMASCUS, July 16, 2025 -- A damaged car is seen after Israel struck the Syrian Army General Command and the Defense Ministry compound in Umayyad Square in central Damascus, Syria, July 16, 2025. Israeli warplanes intensified their air campaign - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este viernes nuevos bombardeos contra "un centro de mando" de las fuerzas de Siria en el sur del país, en lo que describe como una respuesta a los nuevos enfrentamientos registrados en los últimos días entre las fuerzas de seguridad y milicianos drusos en Sueida.

"En respuesta a los sucesos de ayer, en los que civiles drusos fueron atacados, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado un centro de mando y armas en complejos militares pertenecientes al régimen sirio en el sur de Siria", ha dicho el Ejército israelí a través de un comunicado.

Así, ha recalcado que "las FDI no tolerarán ningún daño contra la población drusa en Siria y continuarán operando para defenderla", antes de agregar que el Ejército de Israel "sigue vigilando la situación en el sur de Siria" y advertir de que "actuará de acuerdo con las directrices del estamento político".

Tras ello, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha incidido en que las autoridades "no permitirán que el régimen sirio explote la guerra contra Irán y Hezbolá para causar daños a los drusos". "Si fuera necesario, atacaremos con más fuerza", ha amenazado, según un comunicado facilitado por su oficina.

"El primer ministro, Benjamin Netanyahu, y yo hemos dado orden a las FDI para que ataquen infraestructura del régimen en Sueida en respuesta directa a los daños a la población drusa en Siria", ha dicho, antes de afirmar que "el mensaje al régimen sirio es claro". "Cualquiera que dañe a los drusos en Siria, hermanos de nuestros hermanos drusos en Israel, será dañado", ha advertido.

"Seguiremos actuando con determinación y fuerza en todos los sectores para proteger a nuestros aliados y la seguridad de Israel", ha zanjado. Los ataques, que por ahora se desconoce si han dejado víctimas, llegan en medio de nuevos combates en Sueida, después de que las fuerzas de seguridad sirias afirmaran el jueves haber impedido un supuesto intento de infiltración de una milicia drusa en la zona, lo que derivó en enfrentamientos, según la cadena Syria TV.

En la actualidad hay en vigor un alto el fuego desde julio de 2025, después de un conflicto entre tribus beduinas apoyadas pro las fuerzas de seguridad y milicianos drusos, incidentes que se saldaron con cerca de 1.800 muertos, según el balance oficial confirmado por Damasco, si bien se teme que el número de fallecidos sea aún superior.

De hecho, el comité creado por las autoridades indicó esta misma semana que se cometieron "graves violaciones de los Derechos Humanos" en el marco de los combates, incluidos "asesinatos", "saqueos", "destrucción e incendio de viviendas", "torturas" e "incitación a la violencia sectaria".

Las autoridades de Israel han llevado a cabo varios bombardeos contra Siria bajo el pretexto de "proteger" a la minoría drusa, residente principalmente en Sueida y zonas cercanas a los Altos del Golán, un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981.

Además, Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país de Al Assad después de la toma de Damasco en diciembre de 2024 por yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara --anteriormente conocido como Abú Mohamed al Golani--, es ahora el presidente de transición del país.