Siria.-AMP.- Macron pide el "cese inmediato" de la ofensiva del Ejército sirio contra las FDS

January 6, 2026, Paris, France, France: French President Emmanuel Macron at the Presidential Elysee Palace on January 06, 2026 in Paris, France. Leaders from around 30 countries are gathering in Paris to discuss military support for Ukraine, amid ongoing - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reclamado este sábado el fin "inmediato" de la ofensiva del Ejército sirio contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y ha pedido la integración de estas en sus filas para seguir avanzando en la unidad del país.

"Una Siria unida y estable requiere la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias en sus filas, no la guerra contra quienes lucharon junto a nosotros contra ISIS. La ofensiva de las autoridades sirias debe cesar de inmediato. Francia y Europa no pueden apoyar la continuación de este enfoque", ha manifestado el mandatario galo en una publicación en redes sociales.

Macron ha subrayado en el mismo mensaje que "un acuerdo global es posible" y ha señalado el decreto presidencial sobre los derechos y la identidad kurdas promulgado la víspera como "un paso en la dirección correcta".

Así las cosas, el presidente francés ha aseverado que Francia, como "país amigo del pueblo sirio", no abandonará sus esfuerzos para "apoyar este proceso de negociación en defensa de la unidad e integridad de Siria".

A esta petición ha reaccionado el presidente del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, quien ha agradecido a las autoridades francesas su compromiso con la paz y la seguridad regionales, al tiempo que ha reivindicado los derechos de la población kurda de Siria.

"En una conversación telefónica con el presidente Emmanuel Macron, agradecí a Francia su liderazgo en la promoción de la paz y la estabilidad en nuestra región", ha descrito Barzani en una publicación en redes sociales. "Conversamos sobre los últimos acontecimientos, especialmente en Siria, y reiteré que los derechos de los kurdos deben estar protegidos en la nueva constitución del país", ha continuado.

Las palabras de Macron llegan en un momento de máxima tensión entre el Ejército sirio y las FDS, dos bandos que se han acusado mutuamente de haber violado durante la última semana los términos del último acuerdo de cese de hostilidades con sus respectivas acciones en la gobernación de Alepo, en el noroeste del país.

Los combates de la semana pasada estallaron después de que Damasco y las FDS no lograran avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Al Assad.

El comandante de las FDS, Mazloum Abdi, y el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara, firmaron en marzo de 2025 un acuerdo que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.