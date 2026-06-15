Archivo - February 10, 2025, Raqqa, Syria: Raqqa, February 10, 2025 - Destroyed building in the streets of Raqqa. The former capital of ISIS was the scene of a major battle in 2017, at the end of which the Syrian Democratic Forces, supported by the air fo - Europa Press/Contacto/Antonin Burat - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han informado este lunes de un ataque atribuido a Estado Islámico contra uno de sus cuarteles en Raqqa, que se ha saldado con un agente de las fuerzas de seguridad muerto y otros tres heridos.

El Ministerio del Interior ha indicado en un comunicado difundido en sus redes sociales que las Fuerzas de Seguridad Interna han logrado "frustar un ataque terrorista de Estado Islámico" en la citada localidad, ubicada en el este de Siria.

"El personal de seguridad, actuando con gran vigilancia, se enfrentó a dos terroristas suicidas", abatiendo a uno de ellos mientras que el otro, al verse rodeado, "detonó su chaleco explosivo", ha relatado.

La cartera ministerial ha indicado así que, fruto de la explosión, uno de sus efectivos ha muerto y otros tres han sido hospitalizados tras resultar heridos, tras lo que las autoridades han ordenado el despliegue de más agentes e impuesto medidas de seguridad en la zona, además de emprender un operativo para la búsqueda de los responsables.

El Ministerio ha modificado así su balance preliminar, después de que un portavoz afirmara en rueda de prensa que el ataque se había saldado con "dos miembros del personal" muertos, sin dar más detalles del suceso, que hasta el momento no ha sido reivindicado.