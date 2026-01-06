Siria.- AMP.- Al menos cuatro muertos y 15 heridos en un ataque achacado a las FDS contra la ciudad de Alepo

Archivo - Imagen de archivo de los rebeldes sirios en Alepo. - Anas Alkharboutli/dpa - Archivo

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto, entre ellos un militar del nuevo Ejército de Siria, y otras 15 han resultado heridas en un bombardeo atribuido a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la ciudad de Alepo y sus alrededores, mientras la milicia kurdo-árabe acusa de este ataque y posteriores enfrentamientos a fuerzas aliadas a Damasco.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal siria de noticias, SANA, el militar, así como otros tres civiles y los mencionados heridos han sido víctimas de un ataque con drones por parte de las FDS contra posiciones militares cerca del barrio de Sheij Maqsud, situado en Alepo.

Poco antes, las FDS habían acusado a grupos armados vinculados con las autoridades centrales de lanzar ataques contra una localidad al este de Alepo, ante la falta de avances en las conversaciones de reintegración y para lograr un acuerdo que ponga fin a los enfrentamientos en el país asiático.

"Nuestras fuerzas afirman su pleno y legítimo derecho a defender tanto a nuestros combatientes como a nuestro pueblo ante los continuos bombardeos indiscriminados contra la ciudad de Deir Hafer por parte de las facciones Al Amshat y Al Hamzat, afiliadas al Gobierno de Damasco y sujetas a sanciones internacionales", afirmaron las FDS en un comunicado.

"Estas facciones atacan deliberadamente viviendas civiles, poniendo en grave peligro la vida de los residentes", recalcaron, antes de resaltar que este último ataque "no ha causado daños materiales o pérdidas humanas" entre sus filas. "Los agresores tienen toda la responsabilidad de estos crímenes y violaciones, así como de las posteriores repercusiones", zanjaron.

La División al Hamza, conocida como Al Hamzat, y la División Suleiman Shah, conocidas como Al Amshat, son grupos respaldados por Turquía que han sido integrados en las nuevas fuerzas de seguridad sirias tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad. Ambas formaciones están sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por violaciones de los Derechos Humanos.

La denuncia de las FDS tuvo lugar después de que la cadena de televisión estatal siria, Al Ijbariya, afirmara que las tropas sirias habían atacado "puntos de lanzamiento de drones de las FDS en los alrededores de Deir Hafer", sin que las autoridades centrales se hayan pronunciado por ahora sobre estos nuevos sucesos.

Estos incidentes han estallado apenas dos días después de que Damasco y las FDS acordaran "seguir manteniendo reuniones" para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, hizo a principios de diciembre de 2025 un llamamiento a un "diálogo" para edificar "una Siria democrática y descentralizada", al tiempo que mostró su "compromiso inquebrantable" con el acuerdo alcanzado en marzo con las autoridades centrales, firmado por él mismo y por el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara.

El acuerdo del 10 de marzo tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.

"La organización de las FDS", ha denunciado en este sentido el Ministerio de Defensa sirio en un comunicado publicado por SANA, "está demostrando una vez más que no reconoce el acuerdo del 10 de marzo y está tratando de frustrarlo y arrastrar al Ejército a una batalla abierta cuyo alcance está determinado por esta organización".

Las FDS han apelado desde el inicio a la integración de sus fuerzas como un bloque unificado, mientras que las autoridades encabezadas por Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), han defendido que los combatientes de las fuerzas kurdas sean integrados de forma individual y distribuidos en diferentes unidades de las nuevas Fuerzas Armadas.