Al menos dos muertos y ocho heridos en un ataque achacado a las FDS en Alepo (Siria)

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido y otras ocho han resultado heridas en un ataque en la ciudad de Alepo, en el noroeste de Siria, entre acusaciones cruzadas por parte de las autoridades instauradas en el país tras la caída del régimen de Bashar al Assad y la milicia kurdo-árabe Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) sobre su supuesta responsabilidad.

El Ministerio de Sanidad de Siria ha indicado que los muertos son "un joven y su madre", y entre los heridos hay dos menores de edad y dos miembros de la Defensa Civil, según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook, donde ha agregado que todos los heridos han sido atendidos y trasladados a hospitales para recibir la atención médica necesaria.

La cartera ministerial, que ha afirmado que "sigue con preocupación la situación en Alepo, dada la continuada escalada militar", ha informado de que el bombardeo ha tenido como "objetivo las inmediaciones de centros médicos", lo que constituye "un acto reprensible y un delito condenado por la ley, la moral y la soberanía del Estado".

Previamente, el Ministerio del Interior ha señalado que miembros de las FDS desplegadas en los barrios de Seij Maqsud y Ashrafiyé han "traicionado" a las fuerzas de seguridad internas estacionadas en los puestos de control conjunto, contra las que han abierto fuego, tal y como ha informado a través de su canal de Telegram.

Por su parte, las FDS han "negado categóricamente las acusaciones de las agencias de seguridad y militares afines al Gobierno de Damasco" que apuntan a que sus miembros están atacando barrios de Alepo, alegando que, de conformidad con el acuerdo de abril, cedieron sus posiciones a las fuerzas de seguridad interna.

"La responsabilidad recae en las facciones fragmentadas afines al Gobierno de Damasco, que han estado creando crisis deliberadamente durante los últimos cuatro meses asediando los barrios de Seij Maqsud y Ashrafiyé, y realizando reiteradas provocaciones y ataques contra la población civil, mientras que el Gobierno no ha tomado ninguna medida", han considerado.

Así, han manifestado que, a pesar del acuerdo, el bombardeo de barrios residenciales que "está teniendo lugar hoy es consecuencia directa de las acciones de estas facciones, especialmente en el oeste y el norte de Alepo", y han aseverado que "desde sus posiciones están lanzando cohetes con trayectorias militares claras hacia los barrios de la ciudad, con el objetivo de socavar la seguridad e incitar al malestar".

"Estas facciones han intensificado todavía más sus ataques, desplegando tanques y artillería para bombardear los barrios (...), en una peligrosa escalada que amenaza la vida de los civiles y la estabilidad regional", han agregado las milicias kurdo-árabes.

Aunque el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la integración de las instituciones autónomas kurdo-árabes al Estado sirio, la aplicación del mismo ha sufrido retrasos y ha derivado en enfrentamientos esporádicos.