Siria.- AMP.- Al menos siete muertos en un ataque a tiros contra un autobús en el oeste de Siria

Archivo - HOMS, July 25, 2026 -- Injured passengers are seen following a collision involving two passenger buses on the Damascus-Deir al-Zour highway in Homs province, Syria, July 25, 2026. The death toll from a collision involving two passenger buses on - Str / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas este miércoles al oeste de la provincia siria de Homs, a causa de un ataque contra un autobús, han indicado las autoridades locales.

Una fuente de la Dirección de Salud de Homs ha confirmado a la agencia de noticias estatal SANA este balance preliminar de víctimas, después de un grupo de personas armadas haya perpetrado un ataque a tiros contra el vehículo mientras cruzaba el puente Masyaf.

Los heridos han sido trasladados a distintos hospitales de la ciudad de Homs por parte de los equipos de la Defensa Civil siria.

A bordo del autobús viajaban trabajadores de una misma empresa cuando regresaban a sus hogares, ha confirmado el jefe de Seguridad Interna de Homs, el general Bassem Mohamed Shaaban, que no ha precisado cifra de muertos y heridos.

En declaraciones a SANA, ha traslado su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas y ha hecho un llamamiento a la calma, habida cuenta que se han desplegado agentes en la zona para "asegurarla" mientras los investigadores recaban pruebas para esclarecer el suceso e identificar a los autores.

En este sentido, ha asegurado que el crimen "no quedará impune" y ha apuntado a "un intento de socavar la seguridad de la ciudad de Homs y de desestabilizar la estabilidad que venimos trabajando" en la zona. "No permitiremos que los delincuentes amenacen la seguridad de nuestra gente ni pongan en peligro la estabilidad de la que goza la ciudad", ha prometido.