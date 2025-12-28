Al menos tres muertos y 60 heridos por enfrentamientos durante marchas de la minoría alauí en Siria

HOMS, Dec. 27, 2025 -- Mourners gather outside the Imam Ali bin Abi Talib Mosque during a funeral procession for victims of a blast in Homs, central Syria, Dec. 27, 2025. An explosion struck the Imam Ali bin Abi Talib Mosque in the Wadi al-Dhahab neighbo - Europa Press/Contacto/Stringer

Al menos tres personas han muerto, entre ellas un efectivo de las fuerzas de seguridad sirias, y al menos 60 se encuentran heridas por un estallido de violencia en la ciudad siria de Latakia, donde cientos de miembros de la comunidad alauí participaban en una de las múltiples manifestaciones de este domingo en el país para reclamar una estructura federal de gobierno.

El último balance ha sido confirmado por la Dirección de Salud a la agencia oficial de noticias SANA, que señala a los responsables como elementos afiliados a los restos del "régimen extinto" del expresidente Bashar al Assad, huido en diciembre de 2024 ante los avances de yihadistas y rebeldes hacia Damasco.

Las manifestaciones han sido convocadas por el jeque Ghazal Ghazal, el jefe del Consejo Islámico Supremo Alauí de Siria, una figura que ha adquirido especial importancia durante este año en el escenario sirio y que el mes pasado ya abanderó otra serie de protestas similares de su comunidad, que lleva meses denunciando que está siendo víctima de la discriminación de las nuevas autoridades por el mero hecho de compartir confesión con el derrocado presidente sirio.

La diferencia ahora reside en que las marchas de este domingo ocurren a la sombra del atentado perpetrado el viernes en una mezquita de un barrio de mayoría alauí en la ciudad siria de Homs, en el oeste del país, que ha dejado al menos ocho muertos y cerca de 20 heridos; un ataque que se ha atribuido un hasta ahora relativamente desconocido grupo extremista suní, Ansar al Sunna.

La cifra de víctimas durante las protestas de hoy es provisional y podría aumentar en las próximas horas mientras los activistas del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos señalan en su lugar como responsables de la violencia a las fuerzas de seguridad sirias de avivar las tensiones con incursiones en otros centros de protesta como Jablé, Banias y la propia Homs.

A tal punto ha llegado la situación especialmente en Latakia y Tartús que el Ministerio de Defensa sirio ha confirmado el despliegue del Ejército, con tanques y blindados para contener la situación "mantener la seguridad y restablecer la estabilidad en cooperación con las fuerzas de seguridad interna".