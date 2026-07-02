Siria.- AMP.- Mueren al menos seis personas por una explosión en una cafetería en Damasco, Siria

DAMASCUS, July 2, 2026 -- This photo taken on July 2, 2026 shows the scene after an explosion inside a cafe in central Damascus, Syria. Five people were killed and 16 others wounded on Thursday in an explosion inside a cafe in central Damascus, Syrian au - Europa Press/Contacto/Ammar Safarjalani

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y una veintena ha resultado herida este jueves a causa de una explosión registrada en una cafetería situada cerca del Palacio de Justicia de la capital de Siria, Damasco, según han confirmado las autoridades.

El Ministerio de Sanidad sirio ha confirmado a la agencia de noticias estatal SANA que el balance de víctimas ha aumentado a seis muertos y 22 heridos, después de que se registrasen en un primer momento cuatro fallecidos y una decena de heridos.

Mientras, fuentes locales citadas por la cadena de televisión Syria TV han apuntado a un balance superior, nueve muertos y 29 heridos.

El suceso ha tenido lugar en el interior de una cafetería en el área de Hiyaz, cerca del Palacio de Justicia, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre la causa de la explosión, que está siendo investigada.