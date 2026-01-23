La ONU reanuda la entrega de "suministros esenciales" en el campamento de Al Hol (Siria)

HASAKAH, Jan. 21, 2026 -- A member of the Syrian security forces stands guard at the Al-Hol camp in the northeastern province of Hasakah, Syria, Jan. 21, 2026. Syria's interior authorities and the army's operations authority issued urgent warnings on Wed - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha anunciado que este viernes ha podido acceder al campamento de desplazados de Al Hol, situado en el noreste de Siria y que acoge a miles de personas vinculadas con el grupo yihadista Estado Islámico, y que ha reanudado la entrega de "suministros esenciales".

"Hoy, ACNUR, acompañado por funcionarios del Gobierno sirio, ha podido acceder al campamento de Al Hol. Se ha reanudado la entrega de suministros esenciales, incluyendo camiones con pan", ha confirmado la agencia, después de una interrupción de tres días debido a la "inestable situación de seguridad en el interior", en el marco de la retirada de las FDS para dejar el control en manos de las autoridades sirias.

En la víspera, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con ayuda de ACNUR, organizó un servicio de transporte de agua en camiones cisterna, "lo que ayudó a restablecer parcialmente el acceso a los servicios básicos para la población del campamento", según ha explicado el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa.

Además, una misión de varias agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales llegó a la entrada del campamento y accedió a "instalaciones clave" ubicadas en las proximidades "para apoyar la reanudación del servicio de agua", si bien el acceso al campamento "no fue posible debido a la situación de seguridad".

En este contexto, las agencias de la ONU y sus socios "reafirmaron su compromiso de apoyar al Gobierno en la prestación de ayuda humanitaria, a la vez que enfatizaron la necesidad crítica de garantizar la seguridad dentro del campamento".

De hecho, la directora de operaciones y promoción de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), Edem Wosornu, había informado ante el Consejo de Seguridad de la ONU de que ACNUR ha asumido la gestión del campamento y que estaba coordinándose "activamente con el Gobierno sirio para reanudar urgentemente la entrega de ayuda humanitaria crítica".

ONG HABÍAN DENUNCIADO LAS CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE AYUDA

Anteriormente, las ONG Comité Internacional de Rescate y Consejo Noruego de Refugiados (NRC) habían denunciado al unísono que la mencionada suspensión de ayuda con motivo de la "persistente inseguridad en la zona circundante" afectaba a más de 24.000 personas, incluidos casi 15.000 niños.

"Al Hol alberga a algunas de las personas más vulnerables y dependientes de la ayuda humanitaria en Siria. Las mujeres y los niños representan hasta el 95% de la población del campamento. Las familias dependen completamente de la ayuda humanitaria, el agua y los aliments, y cualquier interrupción prolongada de los servicios pne en riesgo sus vidas", había alertado.

Por ello, había solicitado "medidas urgentes para restablecer el acceso seguro", ya que, en caso contrario, "los residentes se enfrentan a crecientes peligros y riesgos para su seguridad y bienestar". "En períodos de inestabilidad, los niños corren un mayor riesgo de sufrir daños, con la presencia y los servicios de protección interrumpidos", había avisado.

En este contexto, han pedido a la comunidad internacional que intensifique "la acción coordinada para ofrecer soluciones duraderas, incluyendo la repatriación e integración aceleradas de nacionales de terceros países, junto con vías seguras y basadas en derechos para los niños sirios e iraquíes y sus familias".

En los últimos días, el Gobierno liderado por el presidente de transición, Ahmed al Shara, ha firmado con las FDS un acuerdo que determina que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka" en el Estado sirio.