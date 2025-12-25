Siria.- AMP.- Siria anuncia la detención del líder de Estado Islámico en Damasco

Archivo - December 7, 2024: Hama, Syria. 07 December 2024. A young woman paints the Syria opposition flag on a wall in Hama after opposition fighters' capture of the city from the Syrian government forces. Since Nov. 27 Syrian opposition factions led by H - Europa Press/Contacto/Juma Mohammad - Archivo

Las autoridades sirias han anunciado este miércoles la detención de Taha al Zubi, líder de Estado Islámico en la gobernación de Damasco, en un operativo llevado a cabo junto a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, contra la organización terrorista.

"La operación resultó en la detención del líder de la organización terrorista en Damasco, Taha al Zubi, apodado 'Abu Omar Tabia', y de varios de sus colaboradores. Se le incautaron un cinturón explosivo y un arma militar", ha confirmado el jefe las Fuerzas de Seguridad Interna en la citada región siria, Ahmed al Dalati, según un comunicado publicado por el Ministerio del Interior sirio en su cuenta en Telegram.

La captura de Al Zubi ha tenido lugar en la localidad de Muadamiyat, en el marco de una "precisa operación de seguridad dirigida contra un escondite de la organización terrorista" y "tras una vigilancia meticulosa y un intenso seguimiento de inteligencia", ha precisado el también general de brigada sirio.

Al Dalati ha celebrado que la detención de supone "un duro golpe" para el grupo yihadista y "confirma el alto nivel de preparación de nuestras fuerzas de seguridad para hacer frente a cualquier amenaza a la seguridad de la provincia (de Damasco) y sus alrededores".

"Enviamos un mensaje claro a cualquiera que se atreva a participar en actividades terroristas u ofrecer apoyo a Estado Islámico: la justicia los alcanzará dondequiera que estén, y no encontrarán refugio en nuestra tierra. La seguridad de Siria es una línea roja, y seguiremos atacando con mano de hierro hasta la completa erradicación de los remanentes del terrorismo y sus escondites", ha aseverado.

Las nuevas autoridades, encabezadas por Ahmed al Shara --antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS)--, se sumaron en noviembre a la coalición contra Estado Islámico tras una reunión entre el presidente de transición sirio y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La coalición lanzó la semana pasada bombardeos contra supuestos objetivos de Estado Islámico en Deir Ezzor (este), matando a cinco personas, unos ataques en represalia por la muerte de tres estadounidenses --dos soldados y un civil-- en una acción de un presunto miembros de la organización terrorista en Palmira el pasado 13 de diciembre.

Por otra parte, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por la milicia kurdo-árabe Unidades de Protección Popular (YPG), han anunciado el desmantelamiento de una célula de Estado Islámico en Deir Ezzor, una operación que se saldó con la detención de seis sospechosos.

"Los terroristas arrestados admitieron su participación en el transporte y distribución de material explosivo a células vinculadas a ellos, además de fabricar artefactos explosivos y preparar coches bomba, con el objetivo de realizar operaciones terroristas en la región", han indicado en un comunicado.

"También admitieron haber participado en ataques contra puestos militares e instalaciones pertenecientes a nuestras fuerzas, así como contra lugares civiles e instituciones públicas, en un intento de socavar la seguridad y la estabilidad", han sostenido, antes de incidir en que "cualquier amenaza a la seguridad será respondida con firmeza".

Las FDS han alertado en varias ocasiones de los intentos de Estado Islámico de aprovechar vacíos de seguridad existentes tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad para reconstituir sus operaciones, sin que las conversaciones con las nuevas autoridades para un acuerdo general de reintegración y normalización hayan llegado por ahora a buen puerto.