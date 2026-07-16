HASAKAH, Feb. 6, 2026 -- Photo taken on Feb. 6, 2026 shows Syrian army vehicles in Hasakah, Syria. A delegation of Syria's defense authorities arrived in the northeastern city of Hasakah on Friday to coordinate procedures of integrating the Kurdish-led S - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este jueves la incautación en la frontera con Irak de un cargamento de armas supuestamente destinado al partido-milicia chií libanés Hezbolá, incluidos "misiles de largo alcance, misiles anticarro y drones", sin que el grupo se haya pronunciado al respecto.

El Ministerio del Interior sirio ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que ha realizado la incautación "antes de que pudiera entrar en territorio sirio" tras "detectar un vehículo aparcado en la zona fronteriza, en circunstancias sospechosas".

"Una inspección del vehículo reveló un cargamento de armas que incluye misiles de largo alcance, misiles guiados anticarro y drones", antes de recalcar que el objetivo era "trasladarlo a Líbano a través de territorio sirio, en beneficio de la milicia terrorista Hezbolá".

En este sentido, ha destacado que las investigaciones siguen en marcha y ha agregado que "proteger las fronteras y preservar la soberanía nacional son prioridades no negociables". "No permitiremos que el territorio sirio sea usado como corredor o punto de tráfico de armas o ejecución de actividades que amenacen la seguridad de Siria", ha zanjado.

El grupo chií, por su parte, ha rechazado estas acusaciones que considera de "infundadas", en un comunicado difundido a través de la cadena Al Manar y en el que critica que se hayan emitido en repetidas ocasiones.

"De vez en cuando se repiten las acusaciones relativas a la existencia de actividades de Hezbolá en territorio sirio, algo que el partido ya ha desmentido una y otra vez de forma categórica, y ha confirmado que se trata de acusaciones falsas en su totalidad", ha señalado Hezbolá, que asegura que su finalidad es "difamar" en su contra y en favor del "proyecto sionista-estadounidense" en la zona.

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición--, han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra Hezbolá, aliado del expresidente.