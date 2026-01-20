Siria.-AMP.- Siria concede cuatro días a las FDS para cerrar un plan de "integración" de la provincia de Al Hasaka

Archivo - HANDOUT - 11 February 2020, Syria, Aleppo: A picture provided by the Syrian Arab News Agency (SANA) showing armed soldiers of the Syrian government paroling after taking control of the Rashideen district near the Aleppo-Damascus highway. Syrian - -/SANA/dpa - Archivo

El Ministerio de Defensa sirio anuncia un alto el fuego de cuatro días tras un nuevo acuerdo con las fuerzas kurdas

Las FDS declaran su "pleno compromiso" con el alto el fuego acordado

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha concedido cuatro días a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) para acordar un plan de cara a la "integración" administrativa y militar de la provincia de Al Hasaka, de mayoría kurda, en el Estado.

La Presidencia siria ha detallado en un comunicado recogido por la agencia de noticias SANA que las partes han llegado a un "entendimiento mutuo" para desarrollar un plan que permita integrar las áreas bajo control de las fuerzas kurdas en el Estado. De alcanzarse, el Ejército no entrará en las ciudades de Al Hasaka y Qamishlil, permaneciendo así en sus alrededores.

En virtud de este entendimiento, no habrá fuerzas sirias en localidades kurdas, mientras que el comandante en jefe de las FDS, Mazlum Abdi, tendrá que proponer un candidato para el puesto de viceministro de Defensa y para el puesto de gobernador de Al Hasaka.

Las partes han acordado integrar todas las fuerzas militares y de seguridad de las FDS en los Ministerios de Defensa e Interior sirios. Asimismo, las instituciones civiles kurdas se integrarán en la estructura del Gobierno sirio liderado por Ahmed al Shara.

ALTO EL FUEGO

Por otro lado, el Ministerio de Defensa sirio ha confirmado un alto el fuego "en todos los sectores operacionales del Ejército sirio" que entrará en vigor sobre las 20.00 horas (hora local) este martes y permanecerá vigente durante cuatro días en virtud del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las FDS.

"El Ministerio de Defensa afirma que seguirá siendo el escudo del pueblo sirio en toda su diversidad y que no escatimará ningún esfuerzo en este sentido, a fin de preservar la seguridad, la estabilidad y la pureza de la auténtica sociedad siria", ha expresado en un breve comunicado difundido en redes sociales.

Más tarde, el Mando General de las FDS ha declarado en un comunicado su "pleno compromiso" con el alto el fuego acordado y ha afirmado que no llevará a cabo "ninguna acción militar" a menos que sus fuerzas sean "objeto de ataques en el futuro".

"También afirmamos nuestra apertura a la vía política, a una solución negociada y al diálogo, y nuestra disposición a avanzar en la implementación del acuerdo del 18 de enero de una manera que favorezca la calma y la estabilidad", ha sentenciado.

El Gobierno sirio anunció el domingo un acuerdo de alto el fuego e integración de las instituciones militares y civiles de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) en las instituciones centrales sirias que, en la práctica, supone su disolución a efectos oficiales a cambio de la integración de algunos mandos de las FDS en las Fuerzas Armadas.