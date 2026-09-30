Archivo - HASAKAH, Feb. 6, 2026 -- Photo taken on Feb. 6, 2026 shows Syrian army vehicles in Hasakah, Syria. A delegation of Syria's defense authorities arrived in the northeastern city of Hasakah on Friday to coordinate procedures of integrating the Kur - Monsef Memari / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado la desarticulación de una supuesta célula del partido-milicia chií libanés Hezbolá en la provincia de Deraa, antes de apuntar que los sospechosos estarían implicados en planes para perpetrar "sabotajes" en esta zona del país.

Las Fuerzas de Seguridad Interna han indicado que la operación para "desmantelar una célula vinculada a la milicia Hezbolá" ha sido llevada a cabo en la zona de Yarmuk junto a efectivos de los servicios de Inteligencia, sin más detalles, según ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Hezbolá ha rechazado "categóricamente" cualquier lazo con esta supuesta célula y ha reiterado que el grupo no cuenta con presencia en territorio sirio ni participa e "actividades militares o de seguridad" en el país vecino, tal y como ha informado la cadena de televisión libanesa Al Manar, vincualda a la formación.

El grupo ha recalcado su "compromiso inquebrantable con la seguridad y la estabilidad de Siria", así como con "el bienestar" de la población siria, al tiempo que ha instado a las autoridades a "investigar los intentos de implicar" a Hezbolá en estos incidentes para azuzar las tensiones bilaterales.

"Hezbolá insta a las autoridades sirias a investigar los motivos detrás de estas afirmaciones y a identificar a los responsables, así como a determinar quién se beneficia realmente de la escalada de tensiones entre ambos países: el enemigo israelí, que intensifica su agresión contra Siria y el Líbano y busca desestabilizar la región", ha explicado.

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición--, han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra Hezbolá.