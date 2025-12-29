Siria.- AMP.- Siria presenta el diseño de su nueva moneda nacional

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara - PRESIDENCIA SIRIA

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco Central de Siria, Abdulqader al Hasriya, ha presentado este lunes el diseño de la nueva moneda nacional siria durante una ceremonia celebrada en la capital, Damasco, en la que ha estado presente el presidente de transición, Ahmed al Shara.

"El nuevo diseño de la moneda es una expresión de la nueva identidad nacional", ha subrayado el presidente durante un discurso en el que ha asegurado que la nueva divisa "facilitará las transacciones de compra y venta, reducirá la dependencia del dólar y aumentará la confianza en la economía siria a largo plazo".

Al Shara ha instado a la población a "evitar entrar en pánico y no apresurarse a desechar la moneda antigua". "La fase de transición es sensible y delicada", ha explicado, agregando que es necesario adoptar "un enfoque tranquilo" al respecto, ya que el proceso de reemplazo "se hará de acuerdo a un calendario específico".

El nuevo modelo de moneda, que se ha lanzado tras meses de largas discusiones, marca "el fin de una fase" y "el comienzo de una nueva", centrada en la realidad de una Siria moderna, ha explicado Al Shara, según ha recogido la agencia de noticias SANA.

La actual libra siria --devaluada tras años de guerra civil en el país-- será sustituida por la nueva moneda a partir del próximo 1 de enero, fecha en la que se iniciará un proceso de reemplazo gratuito, sin tasas ni impuestos, que durará alrededor de 90 días.

El diseño de la moneda, que elimina dos ceros de la libra siria, sustituye las efigies del derrocado presidente sirio Bashar al Assad y de su padre Hafez por imágenes de rosas, naranjas, aceitunas, trigo y otros símbolos agrícolas del país.

El retorno de la inversión extranjera a Siria se antoja crucial para la reconstrucción del país, según estimaciones del Banco Mundial, que estima en unos 200.000 millones de euros la cantidad mínima necesaria para restaurar las infraestructuras básicas de Siria tras cerca de catorce años de guerra.