Siria.-AMP.- Trump anuncia que retirará a Siria de la lista de países que patrocinan el terrorismo y ensalza a Al Shara

July 7, 2026, Syria, Syria, Syrian Arab Republic: Syrian President Ahmad al-Sharaa and French President Emmanuel Macron hold a joint press conference at the People's Palace in Damascus on July 7, 2026, following expanded official talks on bilateral relati - Europa Press/Contacto/Syrian Presidency

ANKARA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que sacará a Siria de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo, en la que se encuentra desde diciembre de 1979, cuando fue el primer país en entrar en ella.

"Creo que lo haré. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ha hecho un gran trabajo. Quizá debería haberlo mencionado un poco antes", ha dicho Trump ante el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, en el encuentro que ambos han mantenido ante los medios de comunicación durante la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Ankara, la capital de Turquía.

"Sí, lo haré", ha zanjado Trump, dirigiéndose al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha preguntado si habría algún problema en hacerlo.

Antes, el presidente de Estados Unidos ha elogiado el trabajo de Al Shara al frente de Siria y ha destacado que "ha unificado el país en un período de tiempo muy corto", a pesar de que "desde el principio fue un verdadero desastre".

"Es un gran líder, es respetado por todos, incluyéndome a mí, y estamos orgullosos de tenerlo con nosotros", ha dicho Trump. "Siria se ha convertido en un lugar muy estable (...) es asombroso. En un corto período de tiempo, realmente se ha estabilizado, y estamos orgullosos de eso", ha añadido.

Trump también ha mencionado que la decisión de Estados Unidos de retirar la sanciones a Siria en mayo del año pasado ha supuesto "un gran impulso" para la recuperación y la estabilidad de la que ha estado hablando.

Horas después el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha explicado que Trump informó al Congreso estadounidense de su intención. "Este paso histórico abre nuevas posibilidades para la recuperación y el desarrollo económico, brindando al pueblo sirio la oportunidad de alcanzar un gran futuro", ha valorado.