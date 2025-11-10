Siria.- AMP.- Trump considera que Al Shara es "un líder muy fuerte": "Haremos todo lo posible para que Siria prospere"

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo sirio, Ahmed al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA EN X

Damasco califica el encuentro entre ambos presidentes en la Casa Blanca como "cordial y constructivo"

Los ministros de Exteriores de EEUU, Siria y Turquía analizan los acuerdos alcanzados y establecen mecanismos "de implementación"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que su homólogo sirio, Ahmed al Shara, es "un líder muy fuerte" y que harán "todo lo posible para que Siria prospere" después de su encuentro en la Casa Blanca, en el primer viaje de un presidente de este país a Washington desde la independencia del país en 1946.

"Es un líder muy fuerte. Viene de un lugar muy difícil y es un hombre duro. Me ha caído bien. Me llevo bien con él. Y haremos todo lo posible para que Siria tenga éxito. (...) Queremos que Siria tenga éxito junto con el resto de Oriente Próximo. Tengo plena confianza en que (Al Shara) podrá hacer bien su trabajo", ha dicho.

Sobre su pasado yihadista, el inquilino de la Casa Blanca ha sostenido en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval tras su reunión que "todos hemos tenido un pasado difícil" aunque ha remarcado que "él sí ha tenido" un pasado difícil que es lo que le permite tener una "oportunidad".

Asimismo, ha defendido que Al Shara "se lleva muy bien" con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al que ha descrito como "un gran líder" y ha incidido en que "está muy a favor de o que está sucediendo en Siria".

"Es una parte importante de Oriente Próximo. Y les diré que creo que está funcionando muy bien. También estamos trabajando con Israel para, ya saben, que se lleven bien con Siria, con todos. Está funcionando de maravilla", ha asegurado.

Por su parte, la Presidencia siria ha publicado varias fotografías del encuentro acompañadas de un breve mensaje en el que únicamente ha informado de que Trump y Al Shara han mantenido conversaciones sobre las relaciones bilaterales entre ambos países, "las maneras de fortalecerlas, así como en diversos asuntos regionales e internacionales de interés común".

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores sirio, encabezado por Asaad al Shaibani, ha publicado un comunicado en su perfil de la red social X en la que ha descrito como "cordial y constructivo" el encuentro: "(Al Shara) ha sido recibido por Trump en una reunión histórica que ha durado más de una hora, durante la cual ha predominado un ambiente cordial y constructivo".

La cartera diplomática siria ha indicado que Trump ha "expresado su admiración por el nuevo liderazgo y el pueblo sirio, elogiando los esfuerzos de Siria (...) y los logros alcanzados en la liberación y el restablecimiento de la estabilidad de país", mientras que ha reafirmado la disposición de Washington a brindar el apoyo necesario para garantizar el éxito al proceso de reconstrucción.

Además, por orden de Trump, los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Siria y Turquía, Marco Rubio, Al Shaibani y Hakan Fidan, respectivamente, han realizado una reunión de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y establecer mecanismos "claros" de implementación.

En este sentido, han acordado proceder con la implementación del acuerdo del 10 de marzo para la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) al Ejército sirio como parte del proceso de unificación institucional. La delegación estadounidense también ha mostrado su apoyo a "la consecución de un acuerdo de seguridad con Israel para mejorar la estabilidad regional".

En el ámbito económico, Trump ha expresado su apoyo a los esfuerzos de reconstrucción e inversión, remarcando que al levantar las sanciones impuestas en virtud de la ley César facilitará las oportunidades de desarrollo y atraerá inversiones.

Por último, el encuentro ha concluido con un intercambio de obsequios, todo ello "en un ambiente cordial que reflejó el espíritu de apertura y el deseo compartido de construir un nuevo capítulo en las relaciones sirio-estadounidenses, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes de ambas naciones amigas".