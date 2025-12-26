Siria.-AMP2.- Aumentan a ocho los muertos por un atentado en una mezquita en un barrio de mayoría alauí de Homs, Siria

Archivo - March 26, 2025, Homs, Syria: Men on a motorbike in a damaged neighbourhood in Homs. Homs, Syria's third largest city, was once known as the ''capital'' of the revolution. - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de una explosión registrada este viernes en una mezquita situado en un barrio de mayoría alauí de la ciudad siria de Homs, situada en el oeste del país, ha ascendido a ocho, según han confirmado las autoridades, que han denunciado que se trató de un atentado con bomba.

El Ministerio de Sanidad sirio ha indicado que ocho personas han muerto y 18 han resultado heridas a causa de la explosión, que ha tenido lugar en la mezquita Imam Alí ibn Abitalib, ubicada en el barrio de Uadi al Dahab, tal y como ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

El Ministerio de Exteriores sirio ha condenado "en los términos más enérgicos" el "atentado con bomba" perpetrado en la mezquita durante los rezos del viernes, antes de destacar que "este cobarde acto criminal constituye un ataque flagrante a los valores humanos y morales".

Así, ha apuntado que el atentado "tiene lugar en el contexto de repetidos intentos desesperados de desestabilizar la seguridad y la estabilidad y sembrar el caos entre el pueblo sirio", según un comunicado en su cuenta en la red social X.

"Siria renueva su firme posición en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y enfatiza que tales crímenes no disuadirán al Estado de continuar sus esfuerzos para establecer seguridad, proteger a los ciudadanos y responsabilizar a los involucrados en estos actos criminales".

En esta línea, el ministro de Información sirio, Hamza al Mustafá, ha expresado su cuenta en X su pésame a las familias de los fallecidos en el "cobarde ataque" contra la mezquita y ha acusado a "restos del antiguo régimen (de Bashar al Assad), Estado Islámico y sus agentes" de "combatir el objetivo de obstruir el camino del nuevo Estado desestabilizando el país y socavando la paz civil".